元なでしこジャパンの丸山桂里奈が、夫婦生活の実態を明かし、ファンを驚かせている。

「7月11日に配信された丸山さんのYouTubeチャンネルには、親交の深いホラン千秋さんがゲスト出演し、ふだんから丸山さんが送ってくるという悩み相談について語る場面がありました。夫で元サッカー日本代表GK・本並健治さんとのけんかをきっかけに、『このままではいけないなと思ってる』『将来のことを考えてしまいました。絶対熟年離婚すると思う』といった深刻な相談を受けることがあると暴露したのです。これに丸山さんも『いまの気持ちだからね』と苦笑い。夫婦間のモヤモヤが垣間見える場面となりました」（芸能担当記者）

2人は終始、笑いが絶えない軽妙なやり取りを繰り広げていた。しかし、和やかな空気とは裏腹に、丸山の本気の胸の内は、その後もあふれ続けた。

「丸山さんは『もう1回、結婚しないで独身したいかも。1回、戻らして』と呟きました。ホランさんが『なんかあったのかなと思う』と心配すると、『大ごとはないけど、小ごとはある』と打ち明けたのです。

さらに『本並さんは昭和の男』と切り出し、3歳の長女の子育てをめぐっても『お互いが考えているのに、マウントをとっちゃう』と告白。『（娘が初めて）でんぐり返しできた!』と成長を報告しても、『それ、この前やってましたよ』と返されることがあると明かし、日常的に細かな衝突があることをうかがわせました」（同前）

コメント欄には、2人の軽快なかけ合いを楽しむ声が並んだが、夫婦の“温度差”は今回に始まった話ではない。

「2025年4月には、朝食はパン派という本並さんから頼まれていたバターを、仕事と育児に追われていた丸山さんが買い忘れたことがきっかけで口論に発展し、本並さんに強くしかられ、1日、険悪な空気が続いた末、丸山さんが家出する騒動になったこともありました。今回の発言も、そうした日々の積み重ねの延長線上にあると見る関係者は少なくありません」（同前）

2人の出会いは2012年。なでしこリーグ・スペランツァFC大阪高槻で、本並が監督、丸山が選手という関係となったことがきっかけだった。2020年9月に結婚を発表し、当時、丸山は37歳、本並は56歳の19歳差婚として話題になった。2023年2月には長女が誕生している。なお、本並にとっては再婚で、前妻との間には2人の子どもがいる。

「丸山さんは基本的に何でも笑いに変えて話すタイプですが、今回も『大ごとはない』と前置きしながら、不満を次々と口にしていました。おしどり夫婦として知られる2人だけに、今後も夫婦関係に注目が集まりそうです」（同前）

本音を話すことで、ストレスを吐き出せているのならいいが……。