「食道がん」は早期発見でほぼ治癒も？進行が速いがんだからこそ見逃せないサイン

お酒を飲んで顔が赤くなる人は、食道がんのリスクが高いという話を聞いたことがありませんか？ そこで、食道がんの予防法や治療法について、横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニックの鈴木謙一先生に話を聞きました。

監修医師：

鈴木 謙一（横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック 横浜駅院）

埼玉医科大学医学部卒業後、東京女子医科大学病院や昭和大学横浜市北部病院消化器センターなどで経験を積み、2024年に横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック横浜駅院を開院、院長となる。日本消化器病学会認定消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医、日本消化管学会認定胃腸科専門医、日本内科学会認定認定内科医、日本消化器内視鏡学会認定上部消化管内視鏡スクリーニング認定医・大腸内視鏡スクリーニング認定医、日本ヘリコバクター学会認定H.pylori（ピロリ菌）感染症認定医。

編集部

食道がんの初期症状にはどのようなものがありますか？

鈴木先生

初期の食道がんは無症状であることが多いのですが、進行すると喉のつかえ感、嚥下困難や胸の痛み、体重減少などの症状が現れることがあります。基本的に、自覚症状が現れた時点でがんがかなり進んでいることも多いため、早期発見のためにはやはり検査・検診が重要です。

編集部

食道がんの予防策はありますか？

鈴木先生

飲酒や喫煙を控える、バランスのよい食事を心がける、熱い食べ物や飲み物の摂取を避けるなどの生活習慣の改善が、食道がんの予防に役立つと言われています。しかし、これらで食道がんを完全に予防できるわけではありません。そのため、定期的な胃カメラでがんの早期発見に努めることが重要です。

編集部

食道がんの治療法にはどのようなものがありますか？

鈴木先生

食道がんの治療法には、手術、放射線療法、化学療法などがあります。がんの進行度や患者さんの全身状態によって最適な治療法が選択されます。食道がんは早期に発見し、適切に治療できれば、治癒する可能性はほぼ100％です。いかに食道がんを早期の段階で発見し、早期に治療できるかがポイントとなります。

編集部

最後に読者へのメッセージをお願いします。

鈴木先生

ピロリ菌感染者の減少により胃がんは減少傾向にある一方で、食道がんは少しずつ増加しています。発がん数はまだ多くありませんが、進行が速いがんの1つであり、進行がんでは予後が悪いことも知られています。一方で、食道がんを早期に発見し、適切に治療すれば完治が十分に期待できます。アルコールやタバコを控えることに加え、定期的に胃カメラを受け、食道がんの早期発見・早期治療を心がけましょう。

※この記事はメディカルドックにて＜お酒で顔が赤くなる人は｢食道がん｣に要注意 飲酒を続けるとどうなるか医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。