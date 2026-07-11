来週の『風、薫る』“直美”上坂樹里からも“りん”見上愛に“ある提案”
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」が7月13日〜7月17日に放送される。
【写真】目に涙を浮かべるりん（見上愛）『風、薫る』第76回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第76回（7月13日放送）あらすじ
捨松（多部未華子）からの思いがけない提案に思い悩むりん。一方、直美もりん、美津（水野美紀）、環（英茉）にある提案をする。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】目に涙を浮かべるりん（見上愛）『風、薫る』第76回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第76回（7月13日放送）あらすじ
捨松（多部未華子）からの思いがけない提案に思い悩むりん。一方、直美もりん、美津（水野美紀）、環（英茉）にある提案をする。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。