反町隆史、『GTO』復活で作者・藤沢とおるに感謝 28年前から変わらない“鬼塚を演じる上での出発点”とは
7月20日からスタートするドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）で主演の反町隆史をはじめ、生見愛瑠、高橋メアリージュンら私立誠進学園の教職員を演じる俳優陣、同学園の1年B組の生徒役を演じる若きスター11名が、10日に都内で開催された『GTO』第１話試写会・制作発表会見に登場。反町は、ドラマ『GTO』の復活に「相当時間がかかっている」と明かし、「『好きにやっていいよ』と言ってくださった原作者の藤沢さんの広い心に感謝したい」と語った。
【動画】大ボリュームのノーカットでお届け！ 『GTO』制作発表会見の様子
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン KC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。
1998年の夏の放送当時、大掛かりなロケーションや予想を裏切るストーリー展開、そして、“従来の教師像”を根底から覆す型破りなスタイルが話題に。2024年4月にはスペシャルドラマ『GTOリバイバル』が放送された。型破りで誰よりもまっすぐ生徒と向き合う伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、1998年の放送から28年の時を経て、50代となって、再び連続ドラマに帰ってくる。
本イベントで司会を務めたのは、1998年版『GTO』、2024年放送の『GTOリバイバル』に続き、2026年版にも登場する鬼塚のかつての教え子・渡辺マサル役を演じる山崎裕太だ。会場に集まったファンにとっては彼もおなじみのキャスト。客席からの温かい拍手に迎えられながら登壇する。
山崎の呼びかけで、1年B組の生徒も登場。大勢の観客を前に実施される会見は珍しいそうで、少し緊張した面持ちの稲垣来泉、及川桃利、大島美優、梶原叶渚、川口和空、北里琉、柴崎楓雅、難波碧空、西浦心乃助、堀口真帆、森本陸斗の11名だったが、名前を呼ばれると元気にあいさつ。「今日はグレートな制作発表にしたいです」と及川、「本日は一緒に楽しんでいきましょう！」と掘口らがコメントするなか、ラストの森本から「緊張しているのですが一緒にがんばりましょう」と天然な一面がちらり。山崎から「がんばるのは陸斗なんだよ」とツッコまれ、照れる森本の姿に場が和み、緊張していた生徒たちからも笑顔がこぼれていた。
また、生見愛瑠、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士も登場。そして、「伝説の教師が帰ってきます！」という一言と『GTO』の主題歌「POISON 〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜」をBGMに、いよいよ反町が登場すると、会場に大きな拍手が鳴り響く。反町は観客と丁寧に握手を交わしながらステージを目指す。
反町はこれまで何度も「鬼塚先生を見て教師になりました」と声をかけられてきたという。長年愛される作品に再び携われることが感慨深いと笑顔で言葉を紡いだ。
私立誠進学園のメンバーが勢ぞろいした本イベント。『GTO』といえば、鬼塚と大久保安博（宇梶）、中丸浩司（近藤）の掛け合いも魅力だが、これが見られるのも28年ぶり。近藤は「反町さんとの共演も実は28年ぶりなので感慨深かったです」としみじみ語り、「久しぶりの共演に興奮しました。芝居をしながら、涙が出るんじゃないかと思うほど感動して…」と、うれしさをにじませる。
また、ヒロインの柏原実央役の生見は、本作で初の教師役に挑戦。オファーを受けた当初は生徒役だと思っていたそうで、「『私まだ生徒役いける！』と思ったらまさかの副担任で。『いいんですか!?』って」と、出演が決まり驚いた当時のエピソードを披露。生見について、反町は「難しい役なのに長セリフもさらっとこなす」と、フラットな演技が魅力だと絶賛しつつ、「横にいるのが恥ずかしくなるほどで…」といったユーモアを加えて会場を笑わせた。
長きにわたり愛される『GTO』の出演は、高橋が「セリフがなくても現場に行きたい」と話すくらい、これまで多くの作品に出演してきたキャストにとっても特別なもののようだ。市川は同世代の俳優たちから「自分も出たい」と羨ましがられたそう。夙川も「鬼塚先生を見て教師を目指した人がいると聞いていたので、自分の演技を見て教師になりたくないと思う人がいたらどうしようとプレッシャーもありました」と、正直な思いを吐露する。
今回1年B組の生徒を演じるのは、400名を超える応募が集まった、約3ヵ月にわたるオーディションの選考を経て選ばれた、“リアル高校生世代”の若手キャストたち。撮影は和気あいあいとした雰囲気で進んでいるようで、第1話が完成した際には反町と生徒らで鑑賞会が開かれたと大島が告白。すると、1998年版で生徒役として出演していた山崎が「あのね、あなたたちは愛されてますよ。僕らの時はそんなの一切なかったです」とポツリ。「僕らの時は、反町さんが夜遅くまで現場があっても、『裕太、お前は残れ』って言われて、残って反町さんを待っていたら、『反町さん終わったからもう帰りました』と言われたことがよくあった」と振り返ると、反町は「あの頃は23とか24で余裕がなかったんだ…」と苦笑いしながら説明した。
また柴崎は、反町を「圧倒的キング」と表現。「反町さんと市川（知宏）さんが入っているグループLINEがあって、そこで反町さんがお芝居や役者としてのアドバイスをくださって、“神のお方”だと思っているんです。僕たち高校生の目線で接してくださるので、ありがたい存在だと思っています」とプライベートの反町の姿を熱く語る柴崎に山崎も共感。「僕らの時もそうで、当時スーパースターの反町隆史だったけども、何の忖度もなしに気さくに接してくれていたので、28年経っても同じように接して距離を縮めてくれる人なんだなって、改めて聞いて感じました」と話す。
今作で鬼塚は、令和の時代を生きる生徒たちと向きあう。1998年版に続いて脚本を手掛ける遊川和彦によると、令和の『GTO』では、現代を生きる子どもたちのリアリティと鬼塚がどう向き合うのかも大きなテーマになりそうだ。
1998年版と同じ監督や脚本家、プロデューサーらが集まり、再び『GTO』が作られていることを反町は「奇跡的な話」だと語る。「過去のキャストも含めて、このメンバーでドラマを作れることは『他のドラマできる？』ってことなんです。同じメンバーでできる中で変わらない鬼塚を演じたいというのは皆さん思っていたことかもしれないですね」。
28年の時を経て、鬼塚も50代。反町は「いかに説教くさくならないか」を大切にして演じる。「生徒と同じ目線で寄り添うことを大切にしているのですが、これは1998年の時から変わらないこと。出発点です」と語り、当時から変わらない鬼塚像について明かした。
さらにイベントでは、生徒役のキャストが先輩俳優へ相談する一幕も。山崎は難波から今作と1998年版の生徒の違いを聞かれると、「時代が違う」と回答。「僕らの時はみんなのようにすごく仲が良かったけど、携帯電話を見る習慣がなくて、ずっとしゃべっていたね。今のようにTikTokを撮ったりゲームをしたりすることがなかったからずっと遊んでいた」と当時を振り返る。
さらに山崎は「最終回の立てこもりのシーンで、反町さんも職員室の先生たちとずっとしゃべっていて、その時ですよ、奥様、松嶋（菜々子）さんから『裕太、終わっちゃうよ！ 寂しいね』って手を握られて、『これ絶対に俺のこと好きだわ』と思ったら違った。大きな勘違いでした（笑）」と告白。これに反町は笑顔で「裕太、そのネタ最高（笑）！」とコメントしていた。
それから川口の「今回の『GTO』が28年ぶりということで、また28年後もやると信じていいですか？」という質問には、監督の中島悟が「俺、やるよ」と即答。28年後というと鬼塚は81歳になっている頃だが、反町も「関西テレビさんがOKを出してくれたらやります」と意欲を見せ、観客からも期待の眼差しが向けられていた。
中島監督は令和の『GTO』について、「ハンマーやチェンソーの代わりに“鬼っちの人を思う涙”が今作の武器になるだろう」と見どころをアピール。
今作を実現するまで相当時間がかかったと明かした反町は「これダメだな」と思う時もあったという。「それでも諦めなかった関西テレビさん、遊川さん、中島監督、そして『好きにやっていいよ』と言ってくださった原作者の藤沢さんの広い心に感謝したいですし、テレビの前で待ってくださっていた皆さんがいたことも心からうれしく思っています。生徒たちが素晴らしい演技を見せているので、1つ1つを解決していく鬼塚の姿と一緒に楽しんでほしいです」と、熱い思いが込められた反町の言葉で本イベントは締めくくられた。
ドラマ『GTO』は、7月20日よりカンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン KC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。
1998年の夏の放送当時、大掛かりなロケーションや予想を裏切るストーリー展開、そして、“従来の教師像”を根底から覆す型破りなスタイルが話題に。2024年4月にはスペシャルドラマ『GTOリバイバル』が放送された。型破りで誰よりもまっすぐ生徒と向き合う伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、1998年の放送から28年の時を経て、50代となって、再び連続ドラマに帰ってくる。
本イベントで司会を務めたのは、1998年版『GTO』、2024年放送の『GTOリバイバル』に続き、2026年版にも登場する鬼塚のかつての教え子・渡辺マサル役を演じる山崎裕太だ。会場に集まったファンにとっては彼もおなじみのキャスト。客席からの温かい拍手に迎えられながら登壇する。
山崎の呼びかけで、1年B組の生徒も登場。大勢の観客を前に実施される会見は珍しいそうで、少し緊張した面持ちの稲垣来泉、及川桃利、大島美優、梶原叶渚、川口和空、北里琉、柴崎楓雅、難波碧空、西浦心乃助、堀口真帆、森本陸斗の11名だったが、名前を呼ばれると元気にあいさつ。「今日はグレートな制作発表にしたいです」と及川、「本日は一緒に楽しんでいきましょう！」と掘口らがコメントするなか、ラストの森本から「緊張しているのですが一緒にがんばりましょう」と天然な一面がちらり。山崎から「がんばるのは陸斗なんだよ」とツッコまれ、照れる森本の姿に場が和み、緊張していた生徒たちからも笑顔がこぼれていた。
また、生見愛瑠、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士も登場。そして、「伝説の教師が帰ってきます！」という一言と『GTO』の主題歌「POISON 〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜」をBGMに、いよいよ反町が登場すると、会場に大きな拍手が鳴り響く。反町は観客と丁寧に握手を交わしながらステージを目指す。
反町はこれまで何度も「鬼塚先生を見て教師になりました」と声をかけられてきたという。長年愛される作品に再び携われることが感慨深いと笑顔で言葉を紡いだ。
私立誠進学園のメンバーが勢ぞろいした本イベント。『GTO』といえば、鬼塚と大久保安博（宇梶）、中丸浩司（近藤）の掛け合いも魅力だが、これが見られるのも28年ぶり。近藤は「反町さんとの共演も実は28年ぶりなので感慨深かったです」としみじみ語り、「久しぶりの共演に興奮しました。芝居をしながら、涙が出るんじゃないかと思うほど感動して…」と、うれしさをにじませる。
また、ヒロインの柏原実央役の生見は、本作で初の教師役に挑戦。オファーを受けた当初は生徒役だと思っていたそうで、「『私まだ生徒役いける！』と思ったらまさかの副担任で。『いいんですか!?』って」と、出演が決まり驚いた当時のエピソードを披露。生見について、反町は「難しい役なのに長セリフもさらっとこなす」と、フラットな演技が魅力だと絶賛しつつ、「横にいるのが恥ずかしくなるほどで…」といったユーモアを加えて会場を笑わせた。
長きにわたり愛される『GTO』の出演は、高橋が「セリフがなくても現場に行きたい」と話すくらい、これまで多くの作品に出演してきたキャストにとっても特別なもののようだ。市川は同世代の俳優たちから「自分も出たい」と羨ましがられたそう。夙川も「鬼塚先生を見て教師を目指した人がいると聞いていたので、自分の演技を見て教師になりたくないと思う人がいたらどうしようとプレッシャーもありました」と、正直な思いを吐露する。
今回1年B組の生徒を演じるのは、400名を超える応募が集まった、約3ヵ月にわたるオーディションの選考を経て選ばれた、“リアル高校生世代”の若手キャストたち。撮影は和気あいあいとした雰囲気で進んでいるようで、第1話が完成した際には反町と生徒らで鑑賞会が開かれたと大島が告白。すると、1998年版で生徒役として出演していた山崎が「あのね、あなたたちは愛されてますよ。僕らの時はそんなの一切なかったです」とポツリ。「僕らの時は、反町さんが夜遅くまで現場があっても、『裕太、お前は残れ』って言われて、残って反町さんを待っていたら、『反町さん終わったからもう帰りました』と言われたことがよくあった」と振り返ると、反町は「あの頃は23とか24で余裕がなかったんだ…」と苦笑いしながら説明した。
また柴崎は、反町を「圧倒的キング」と表現。「反町さんと市川（知宏）さんが入っているグループLINEがあって、そこで反町さんがお芝居や役者としてのアドバイスをくださって、“神のお方”だと思っているんです。僕たち高校生の目線で接してくださるので、ありがたい存在だと思っています」とプライベートの反町の姿を熱く語る柴崎に山崎も共感。「僕らの時もそうで、当時スーパースターの反町隆史だったけども、何の忖度もなしに気さくに接してくれていたので、28年経っても同じように接して距離を縮めてくれる人なんだなって、改めて聞いて感じました」と話す。
今作で鬼塚は、令和の時代を生きる生徒たちと向きあう。1998年版に続いて脚本を手掛ける遊川和彦によると、令和の『GTO』では、現代を生きる子どもたちのリアリティと鬼塚がどう向き合うのかも大きなテーマになりそうだ。
1998年版と同じ監督や脚本家、プロデューサーらが集まり、再び『GTO』が作られていることを反町は「奇跡的な話」だと語る。「過去のキャストも含めて、このメンバーでドラマを作れることは『他のドラマできる？』ってことなんです。同じメンバーでできる中で変わらない鬼塚を演じたいというのは皆さん思っていたことかもしれないですね」。
28年の時を経て、鬼塚も50代。反町は「いかに説教くさくならないか」を大切にして演じる。「生徒と同じ目線で寄り添うことを大切にしているのですが、これは1998年の時から変わらないこと。出発点です」と語り、当時から変わらない鬼塚像について明かした。
さらにイベントでは、生徒役のキャストが先輩俳優へ相談する一幕も。山崎は難波から今作と1998年版の生徒の違いを聞かれると、「時代が違う」と回答。「僕らの時はみんなのようにすごく仲が良かったけど、携帯電話を見る習慣がなくて、ずっとしゃべっていたね。今のようにTikTokを撮ったりゲームをしたりすることがなかったからずっと遊んでいた」と当時を振り返る。
さらに山崎は「最終回の立てこもりのシーンで、反町さんも職員室の先生たちとずっとしゃべっていて、その時ですよ、奥様、松嶋（菜々子）さんから『裕太、終わっちゃうよ！ 寂しいね』って手を握られて、『これ絶対に俺のこと好きだわ』と思ったら違った。大きな勘違いでした（笑）」と告白。これに反町は笑顔で「裕太、そのネタ最高（笑）！」とコメントしていた。
それから川口の「今回の『GTO』が28年ぶりということで、また28年後もやると信じていいですか？」という質問には、監督の中島悟が「俺、やるよ」と即答。28年後というと鬼塚は81歳になっている頃だが、反町も「関西テレビさんがOKを出してくれたらやります」と意欲を見せ、観客からも期待の眼差しが向けられていた。
中島監督は令和の『GTO』について、「ハンマーやチェンソーの代わりに“鬼っちの人を思う涙”が今作の武器になるだろう」と見どころをアピール。
今作を実現するまで相当時間がかかったと明かした反町は「これダメだな」と思う時もあったという。「それでも諦めなかった関西テレビさん、遊川さん、中島監督、そして『好きにやっていいよ』と言ってくださった原作者の藤沢さんの広い心に感謝したいですし、テレビの前で待ってくださっていた皆さんがいたことも心からうれしく思っています。生徒たちが素晴らしい演技を見せているので、1つ1つを解決していく鬼塚の姿と一緒に楽しんでほしいです」と、熱い思いが込められた反町の言葉で本イベントは締めくくられた。
ドラマ『GTO』は、7月20日よりカンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。