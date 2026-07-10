168cm人気レースクイーン、オフショルダーの白ドレス姿が「美しすぎ」「スゴイ」 ラスベガスを満喫
人気グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえが、10日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】168cm人気レースクイーンが「スタイル抜群」 大胆なグラビア姿も（22枚）
京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。現在ABEMAで放送中のリアリティーショー『ラブパワーキングダム2』にも出演し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「モブミュージアムに行ってきたよ 歴史大好きだから、展示が楽しくて 気付いたら4時間もいた マフィアの歴史に少し詳しくなったかも」とつづり、アメリカ合衆国・ラスベガスにあるミュージアムでのオフショルダー白ドレス姿を披露。ファンからは「美しすぎ」「スゴイ」などの声が多数寄せられている。
引用：「川瀬もえ」X（@moekawase）、Instagram（@kawasemoe）
【写真】168cm人気レースクイーンが「スタイル抜群」 大胆なグラビア姿も（22枚）
京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。現在ABEMAで放送中のリアリティーショー『ラブパワーキングダム2』にも出演し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「モブミュージアムに行ってきたよ 歴史大好きだから、展示が楽しくて 気付いたら4時間もいた マフィアの歴史に少し詳しくなったかも」とつづり、アメリカ合衆国・ラスベガスにあるミュージアムでのオフショルダー白ドレス姿を披露。ファンからは「美しすぎ」「スゴイ」などの声が多数寄せられている。
引用：「川瀬もえ」X（@moekawase）、Instagram（@kawasemoe）