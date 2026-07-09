【60歳からの幸せライフ】持ちすぎない、考え過ぎない、60代からの心地よい暮らし
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【暮らしVlog】シニアライフ/老後のヒント/身の丈暮らし」と題した動画を公開しました。本動画では、ライフさんがシニアライフを心地よく、有意義なものにするための3つのマイルールを紹介しています。
年齢を重ねて時間の流れが早く感じるようになったというライフさん。後悔しないよう日々を丁寧に過ごし、大切な人ととっておきの場所で楽しい時間を共有するようにしているといいます。続けて、ストレスフリーな日常を送るために心がけている「3つの『し過ぎない』」暮らし方について解説しました。
1つ目は「考えすぎない」こと。できることはすぐに行動に移し、考えても始まらないことは「できるだけ早く気持ちを切り替えます」と独自の視点を明かしました。
2つ目は「近づきすぎない」こと。どんなに親しい間柄であっても、人にはそれぞれのテリトリーがあるとし、「無神経にそのテリトリーを犯すことはしないように心がけています」と、良好な人間関係を築くための秘訣を語っています。
3つ目は「持ちすぎない」こと。完全なミニマリストになるのは難しくても、持ちすぎない暮らしはコスパが良く、「心や時間にゆとりが生まれ、何より快適な毎日を送ることができます」と、そのメリットを強調しました。
これらのマイルールは、老後の不安を和らげ、心豊かに生きるための大きなヒントとなりそうです。心地よいシニアライフを目指す方は、ぜひ日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
年齢を重ねて時間の流れが早く感じるようになったというライフさん。後悔しないよう日々を丁寧に過ごし、大切な人ととっておきの場所で楽しい時間を共有するようにしているといいます。続けて、ストレスフリーな日常を送るために心がけている「3つの『し過ぎない』」暮らし方について解説しました。
1つ目は「考えすぎない」こと。できることはすぐに行動に移し、考えても始まらないことは「できるだけ早く気持ちを切り替えます」と独自の視点を明かしました。
2つ目は「近づきすぎない」こと。どんなに親しい間柄であっても、人にはそれぞれのテリトリーがあるとし、「無神経にそのテリトリーを犯すことはしないように心がけています」と、良好な人間関係を築くための秘訣を語っています。
3つ目は「持ちすぎない」こと。完全なミニマリストになるのは難しくても、持ちすぎない暮らしはコスパが良く、「心や時間にゆとりが生まれ、何より快適な毎日を送ることができます」と、そのメリットを強調しました。
これらのマイルールは、老後の不安を和らげ、心豊かに生きるための大きなヒントとなりそうです。心地よいシニアライフを目指す方は、ぜひ日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
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