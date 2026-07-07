小島瑠璃子、過去の不倫報道を否定「即否定しなかったのは痛恨のミス」後悔を赤裸々告白
【モデルプレス＝2026/07/07】タレントの小島瑠璃子が6日、菊地亜美のYouTubeチャンネルに出演。過去の報道に言及した。
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互いに近況報告をしていく中で菊地は「瑠璃子って（世間から）勘違いされているなってすごい思う」と指摘。小島とは10代の頃から親交がある菊地は「悪い人ではないし、悪いことしてません」と明言すると小島は「やっぱりね、不倫疑惑が出た時に即否定しなかったのは痛恨のミスだと思う」と過去の不倫報道について言及した。
菊地が「ちょっとそこ触れないようにしていたけど、逆に言った方が良いね」とリアクションすると小島は「あの時はどう考えても言わなきゃいけなかったって指原莉乃ちゃんにも（言われた）」とタレントの指原莉乃からも不倫報道を否定するべきだったと助言されていたことを告白。「本当にこの業界って難しいなって思わない？言ったら言ったで多分言われるし、言わなかったら言わなかったで何で言わないんだってなっちゃう。どっちに転んでも、目立つ仕事をする以上、何か出ちゃったら良い結果にはならないじゃん」と菊地が感情を交えながら話すと小島は「（報道が）出た時点で詰んでた」とコメントした。
そして、菊地が「そんなこと（不倫）はなかったってことだよね」と尋ねると小島は「本当にそうなんだよね」と不倫疑惑を否定。しかし、こうした出来事を受け、小島は「本当にずっと（不倫報道を）信じられちゃって。自分の40歳の人生を想像した時に別のことに取り組んでおかないとダメなような気がしたのよ」と芸能以外の道を見つける転機になったと明かしていた。（modelpress編集部）
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◆小島瑠璃子、過去の不倫報道に言及「即否定しなかったのは痛恨のミス」
互いに近況報告をしていく中で菊地は「瑠璃子って（世間から）勘違いされているなってすごい思う」と指摘。小島とは10代の頃から親交がある菊地は「悪い人ではないし、悪いことしてません」と明言すると小島は「やっぱりね、不倫疑惑が出た時に即否定しなかったのは痛恨のミスだと思う」と過去の不倫報道について言及した。
◆小島瑠璃子「報道が出た時点で詰んでた」不倫疑惑を否定
菊地が「ちょっとそこ触れないようにしていたけど、逆に言った方が良いね」とリアクションすると小島は「あの時はどう考えても言わなきゃいけなかったって指原莉乃ちゃんにも（言われた）」とタレントの指原莉乃からも不倫報道を否定するべきだったと助言されていたことを告白。「本当にこの業界って難しいなって思わない？言ったら言ったで多分言われるし、言わなかったら言わなかったで何で言わないんだってなっちゃう。どっちに転んでも、目立つ仕事をする以上、何か出ちゃったら良い結果にはならないじゃん」と菊地が感情を交えながら話すと小島は「（報道が）出た時点で詰んでた」とコメントした。
そして、菊地が「そんなこと（不倫）はなかったってことだよね」と尋ねると小島は「本当にそうなんだよね」と不倫疑惑を否定。しかし、こうした出来事を受け、小島は「本当にずっと（不倫報道を）信じられちゃって。自分の40歳の人生を想像した時に別のことに取り組んでおかないとダメなような気がしたのよ」と芸能以外の道を見つける転機になったと明かしていた。（modelpress編集部）
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