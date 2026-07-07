【今村信貴｜後編】結果を出しても１軍に呼ばれない…苦しかった現役最終年／睡眠薬がないと眠れなかった…極度の重圧を抱えていた先発時代｜今村信貴の野球人生（読売ジャイアンツ）

プロ野球2nd_元プロ野球選手にロングインタビュー