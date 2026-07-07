「記憶が飛んでしまった」元DeNA宮本秀明が語る戦力外の絶望と荒んだ引退後の生活
YouTubeチャンネル「プロ野球2nd_元プロ野球選手にロングインタビュー」が「【宮本秀明｜前編】激白…戦力外のショックで記憶喪失に／幼少期のいじめが反骨心に／プロ入りの転機…東克樹から固め打ち」を公開。動画には、元横浜DeNAベイスターズの宮本秀明が出演し、戦力外通告による絶望感や、再起に至るまでの軌跡を赤裸々に語った。
動画の序盤、戦力外通告を受けた当時を振り返った宮本は「野球しかしてこなかったので、頭の中が真っ白になった」と吐露。NPBでの現役続行の道が断たれた絶望感は想像を絶するもので、「ショックで幼少期の記憶が飛んでしまった」と衝撃的な事実を明かした。
引退直後は野球界から距離を置き、関係者からの連絡も返さず、バーで働きながら「お酒で誤魔化して過ごしていた」という。しかし、接客業の中で常連客から野球の話を振られ、応援の言葉をかけられるうちに「結局野球に助けられてるじゃん」と気づいたと回顧。周囲の温かいサポートもあり、徐々に野球への未練や愛情を取り戻していった心境の変化を語った。
自身のプロ5年間については、「後悔しかない」と悔しさを滲ませる場面も。一方で、プロ入りの転機について問われると、社会人・パナソニック時代に、当時立命館大学のエースだった東克樹（現DeNA）と対戦したエピソードを挙げた。ドラフト候補だった東から固め打ちをしたことが「プロをグッと引き寄せたタイミングだった」と明かし、後にDeNAで同期入団を果たした不思議な縁を振り返った。
幼少期に「プロになれるわけない」と笑われた経験を反骨心に変え、夢を掴み取った宮本。絶望の淵から再び野球と向き合うまでの赤裸々な言葉の数々から、彼の素直な人柄と野球への深い愛情が伝わる対談となっている。
動画の序盤、戦力外通告を受けた当時を振り返った宮本は「野球しかしてこなかったので、頭の中が真っ白になった」と吐露。NPBでの現役続行の道が断たれた絶望感は想像を絶するもので、「ショックで幼少期の記憶が飛んでしまった」と衝撃的な事実を明かした。
引退直後は野球界から距離を置き、関係者からの連絡も返さず、バーで働きながら「お酒で誤魔化して過ごしていた」という。しかし、接客業の中で常連客から野球の話を振られ、応援の言葉をかけられるうちに「結局野球に助けられてるじゃん」と気づいたと回顧。周囲の温かいサポートもあり、徐々に野球への未練や愛情を取り戻していった心境の変化を語った。
自身のプロ5年間については、「後悔しかない」と悔しさを滲ませる場面も。一方で、プロ入りの転機について問われると、社会人・パナソニック時代に、当時立命館大学のエースだった東克樹（現DeNA）と対戦したエピソードを挙げた。ドラフト候補だった東から固め打ちをしたことが「プロをグッと引き寄せたタイミングだった」と明かし、後にDeNAで同期入団を果たした不思議な縁を振り返った。
幼少期に「プロになれるわけない」と笑われた経験を反骨心に変え、夢を掴み取った宮本。絶望の淵から再び野球と向き合うまでの赤裸々な言葉の数々から、彼の素直な人柄と野球への深い愛情が伝わる対談となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
寺島成輝が自ら志願した今永昇太との自主トレ秘話「鳥肌が立った」“投げる哲学者”からの金言
元阪神・石川俊介「帰るのも一番最後」孤軍奮闘した用具担当の過酷すぎる裏側と感謝
石川駿が落合博満から受けた“異次元の指導”「今ので良いから今のスイングは忘れるな」
チャンネル情報
当チャンネルをご支援いただけるスポンサー様を募集しています。
youtube.com/@baseball_2nd YouTube