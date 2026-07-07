JR中野駅の新駅ビル「アトレ中野」発表 12・9開業 地上5階・約70ショップ【各階の概要＆ビジュアル】
株式会社アトレは7日、JR中野駅の新駅ビル「アトレ中野」を12月9日に開業すると発表し、概要を公開した。
【画像複数】「アトレ中野」屋上庭園や2階エントランスのイメージも
中野駅西側線路上空に南北通路を整備するとともに、新たな橋上駅舎を建設、そこにアトレ中野が併設され、中野の新たな玄関口となる。新改札直結の館内には、約70ショップがそろう。
コンセプトは「Blend N（ブレンド・エヌ）-何かを混ぜると新しい-」。地域の人（＝NEIGHBOR）に新しさ（＝NEW）や必要なもの（＝NEED）を混ぜ合わせ、地域や来街者へ向けた新たな価値を提案する。
【2F】新改札と直結するコンコースフロアでは、スイーツやお惣菜、イートインも可能な軽食ショップなど、日常の食卓をアップグレードさせる、こだわり抜かれたショップが並ぶ。
【3F】メンズ・レディス複合型アパレルショップを中心とした物販ゾーンと飲食ゾーンに分かれ、飲食は女性同士や子ども連れのグループでも利用しやすいラインナップがそろう。
【4F】大型雑貨店や書店を中心に、男女問わず思わず立ち寄りたくなるショップが並ぶ。日々の暮らしの便利を支えるサービスゾーンも展開。
【5F】駅直結の利便性を活かした「持ち込み対応型屋上BBQ」のほか、誰でも気軽に立ち寄れる“屋上広場“を設け、都会の真ん中でありながら広い空と開放的な空気を感じられる空間となる。
■「アトレ中野」 施設概要
所在地 東京都中野区中野4丁目9番26号
営業時間：ショッピング／10:00〜21:00 レストラン／11:00〜22:00
※一部、営業時間の異なるショップあり
構造：鉄鋼造（一部鉄筋コンクリート造）
階数：地上5階
延床面積：約16,800平方メートル
店舗面積：約7,300平方メートル
店舗数：約70ショップ（2026年7月7日現在）
【画像複数】「アトレ中野」屋上庭園や2階エントランスのイメージも
中野駅西側線路上空に南北通路を整備するとともに、新たな橋上駅舎を建設、そこにアトレ中野が併設され、中野の新たな玄関口となる。新改札直結の館内には、約70ショップがそろう。
コンセプトは「Blend N（ブレンド・エヌ）-何かを混ぜると新しい-」。地域の人（＝NEIGHBOR）に新しさ（＝NEW）や必要なもの（＝NEED）を混ぜ合わせ、地域や来街者へ向けた新たな価値を提案する。
【3F】メンズ・レディス複合型アパレルショップを中心とした物販ゾーンと飲食ゾーンに分かれ、飲食は女性同士や子ども連れのグループでも利用しやすいラインナップがそろう。
【4F】大型雑貨店や書店を中心に、男女問わず思わず立ち寄りたくなるショップが並ぶ。日々の暮らしの便利を支えるサービスゾーンも展開。
【5F】駅直結の利便性を活かした「持ち込み対応型屋上BBQ」のほか、誰でも気軽に立ち寄れる“屋上広場“を設け、都会の真ん中でありながら広い空と開放的な空気を感じられる空間となる。
■「アトレ中野」 施設概要
所在地 東京都中野区中野4丁目9番26号
営業時間：ショッピング／10:00〜21:00 レストラン／11:00〜22:00
※一部、営業時間の異なるショップあり
構造：鉄鋼造（一部鉄筋コンクリート造）
階数：地上5階
延床面積：約16,800平方メートル
店舗面積：約7,300平方メートル
店舗数：約70ショップ（2026年7月7日現在）