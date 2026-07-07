W杯では興奮しすぎに注意!? “ブラジャーを脱いで興奮状態”のコロンビアサポーター、車窓から転落→入院
コロンビア代表は北中米W杯決勝トーナメント・ラウンド32でガーナ代表を1-0と破り、史上3度目のベスト16進出を果たした。
コロンビア国内は歓喜に包まれたが、喜びすぎたサポーターによるお騒がせな事件も起こっていたようだ。コロンビア西部のキンディオで、女性サポーターが車窓から転落するという事件が起きている。『THE Sun』が伝えた。
この女性サポーターは車窓から身を乗り出し、いわゆる「ハコ乗り」状態で勝利を祝っていた。反対側でハコ乗りしていた仲間のサポーターはビールと思われるボトルを手にしており、飲酒もしていたと思われる。女性はおもむろにブラジャーを外すと、上半身裸となり両腕を高く上げて勝利を祝った。
地元メディアによると、女性はその後入院して経過観察を受け、翌朝退院したという。また、キンディオ警察は、同乗者を車外に出して危険にさらしていたということで、運転手に罰金を科したと報じられた。
勝利の興奮はW杯の醍醐味だが、メキシコでは路上でサポーターの死亡事故も起きている。どうか危険を伴う祝い方は自重していただきたいものだ。