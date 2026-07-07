イギリス・ニューマーケット競馬場で7月11日に行われるG1・ジュライカップ（芝1200m）の出走予定馬が発表され、日本から堀宣行厩舎のサトノレーヴ（牡7）が名を連ねた。

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サトノレーヴは前走のG1・クイーンエリザベス2世ジュビリーステークスで、あわやの2着に好走。今回の登録馬には、そのレースを制したアルメラク（牡4・英・W.ハガス）もエントリーしており、再び欧州スプリント王者を懸けた注目の再戦となる可能性が高まった。

ロイヤルアスコットでの2着から雪辱なるか

今年のジュライカップには13頭が登録。日本調教馬はサトノレーヴのみで、アイルランド調教馬2頭を含む顔ぶれとなった。

そのほかの登録馬には、ロイヤルアスコットのG1・コモンウェルスカップを制した3歳馬ヴェネチアンサン（牝3・英・K.バーク）、キングチャールズ3世ステークスを制したミッションセントラル（セ3・愛・A.オブライエン）、ビッグモジョ（牡4・英・M.アップルビー）など実力馬が名を連ねている。なお、現在の馬場状態はGood to Firm（良〜硬め）と発表されている。