『ヘタリア』20周年！原画展が東京＆大阪で今冬開催 描き下ろしイタリア公開で展示内容も発表
等身大イタリア立像やフォトスポットも
日丸屋秀和氏による国民性コメディー漫画『ヘタリア』の生誕20周年を記念した大規模展覧会『ヘタリア20周年原画展 WorldFesta』が、今秋に東京、大阪で開催されることが発表された。あわせて、日丸屋氏描きおろしのイタリア＆20周年原画展のロゴが公開された。
【画像】キャラ集結！アニメ『ヘタリア World☆Stars』のティザービジュアル
会場では、日丸屋氏による貴重な直筆の鉛筆画や、透明感あふれる色彩で描かれたカラーイラストが一挙に展示されるほか、等身大イタリア立像やフォトスポット、イベント記念商品のグッズ販売コーナーまで展開される。
『ヘタリア』は、世界中の国々の歴史や文化をもとにしたキャラクターたちによる国民性コメディー。慎み深く真面目な青年で空気を読むこと遠慮することが特技の日本、おちゃめで陽気、泣き虫なラテンボーイで、パスタとピッツァ、シエスタと女の子が大好きなイタリア、真面目で苦労性、規則を重んじる青年のドイツといった、キャラクターたちによるにぎやかな日常を見ることができる。テレビアニメ化やミュージカル化など多数のメディアミックス作品が展開されている。
日丸屋秀和氏による国民性コメディー漫画『ヘタリア』の生誕20周年を記念した大規模展覧会『ヘタリア20周年原画展 WorldFesta』が、今秋に東京、大阪で開催されることが発表された。あわせて、日丸屋氏描きおろしのイタリア＆20周年原画展のロゴが公開された。
【画像】キャラ集結！アニメ『ヘタリア World☆Stars』のティザービジュアル
会場では、日丸屋氏による貴重な直筆の鉛筆画や、透明感あふれる色彩で描かれたカラーイラストが一挙に展示されるほか、等身大イタリア立像やフォトスポット、イベント記念商品のグッズ販売コーナーまで展開される。
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