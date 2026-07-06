ポケモンデザインの猫用フードボウルやおもちゃが発売。ニャオハやニャビー、ニャースも一緒
【猫壱 ポケモンデザイン猫用グッズ】 7月6日 発売
猫壱は、ポケモンデザインの猫用グッズを7月6日に発売した。ニャオハやニャビー、ニャースをデザインしている。
今回発売した製品は、ニャオハ、ニャビーを描いたフードボウルやウォーターボウル、ニャースたち3匹のポケモンを描いたおもちゃなど10製品。猫の姿をしたポケモンたちが、一緒に暮らす猫の暮らしを彩る。
プレイキューブやキャットトンネル、爪とぎ用のボウルの他、斜めにデザインされたフードボウルなどもラインナップされている。容器にこだわる猫にも対応できそうな品揃えだ。
バリバリボウル：3,938円
キャットトンネル：2,728円
キャットプレイキューブ：2,178円
猫用 脚付フードボウル レギュラー（ニャオハ）：2,508円
猫用 脚付フードボウル レギュラー（ニャビー）：2,508円
猫用 脚付ウォーターボウル レギュラー（ニャオハ）：3,508円
猫用 脚付ウォーターボウル レギュラー（ニャビー）：3,508円
猫用 脚付にゃにゃめフードボウル レギュラー（ニャオハ）：3,278円
猫用 脚付にゃにゃめフードボウル レギュラー（ニャビー）：3,278円
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