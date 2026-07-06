トランプ大統領の“直電”で出場停止処分が取り消しに？　FIFAの“米代表優遇”に16強で対戦のベルギー紙は怒り爆発「サッカーの信頼をすべて失う」【W杯】

インファンティーノ会長とトランプ大統領は以前から関係性を深め、その振る舞いは世界的に疑問視されていた(C)Getty Images

また、同紙のサッカー番を務めるコラムニストのルド・ファンデワレ氏は「インファンティーノはスポーツの指導者ではない。彼はフットボールの未来を築いているのではない。自らの帝国を築いているのだ」と糾弾。政治と癒着するFIFAの姿勢がサッカーを滅ぼすという見解を示している。

「もはや誰があの男を信じるだろうか？ インファンティーノはごまかしに次ぐごまかしを繰り返している。サッカーは素晴らしいスポーツだが、あの男の手に委ねられては、その信頼性をすべて失ってしまう。

インファンティーノは、ドナルド・トランプ大統領を喜ばせるために平和賞をでっち上げた。彼は、2034年のワールドカップを裕福なサウジアラビアに“贈呈”できるよう、突如として2030年のワールドカップを6か国・3大陸で開催することにした。クラブワールドカップは、誰も求めていなかった大会だったが、彼はそこに何よりも金、威信、そして権力を見出し、強引に開催した」

風雲急を告げているワールドカップ。今回の決定は、間違いなくサッカーに対する信頼を揺らがせるものだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]