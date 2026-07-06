ブラジル代表はノルウェー代表に1-2で敗れベスト16敗退

ブラジル代表は現地時間7月5日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント2回戦でノルウェー代表と対戦し、1-2で敗れた。

ベスト16で敗退気決定し、試合直後にFWネイマールがピッチで涙を流した。

試合は前半11分にエリア内でFWマテウス・クーニャが倒されPKを獲得する。しかし、このPKをMFブルーノ・ギマランイスが蹴ったが、GKエルヤン・ニーランにセーブされ、得点を奪えなかった。その後も互いに攻め込むもスコアは動かずに0-0で折り返した。

後半も両者一歩も引かずの展開のなか、後半13分にブラジルはFWエンドリッキ、同23分にFWネイマールとFWダニーロ・サントスを投入する。しかし、後半34分にサイドからのクロスにFWアーリング・ブラウト・ハーランドにヘディングで叩き込まれ先制点を奪われた。さらに同45分にもエリア外から左足ミドルを突き刺された。

ブラジルは終了間際に得たPKをネイマールが冷静に決めるも時すでに遅し。試合はそのまま終了し、1-2で敗れベスト16で姿を消した。ブラジルの多くの選手がピッチでは落胆し、ネイマールも座り込んで涙を浮かべた。FWラフィーニャなどに慰められ立ち上がり、ピッチをあとにした。（FOOTBALL ZONE編集部）