西野カナ、美くびれ＆ヘソピあらわの近影に「今日も可愛すぎる！」「女神すぎない？」
歌手の西野カナが5日までにInstagramを更新し、地元・三重でのライブ開催を報告。オフショットを披露するとファンから反響が寄せられた。
【別カット】ファンに笑顔で手ハート
西野が「久々の地元三重でのライブ、やっぱり熱かった〜」と投稿したのは三重公演でのオフショット。写真には、ショート丈のTシャツにタイトなデニム姿の西野が、カメラにポーズを決める様子が捉えられている。
オフショットに収められた美くびれ＆ヘソピアスにファンからは「今日も可愛すぎる！」「女神すぎない？」「かわいい そして腹筋すごい」などの声が集まっている。
■西野カナ（にしの かな）
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集めブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。5月にはNiziUとのコラボ曲「LOVE BEAT (feat. NiziU)」を配信限定でリリースした。
引用：「西野カナ」Instagram（@kananishino_official）
【別カット】ファンに笑顔で手ハート
西野が「久々の地元三重でのライブ、やっぱり熱かった〜」と投稿したのは三重公演でのオフショット。写真には、ショート丈のTシャツにタイトなデニム姿の西野が、カメラにポーズを決める様子が捉えられている。
オフショットに収められた美くびれ＆ヘソピアスにファンからは「今日も可愛すぎる！」「女神すぎない？」「かわいい そして腹筋すごい」などの声が集まっている。
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集めブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。5月にはNiziUとのコラボ曲「LOVE BEAT (feat. NiziU)」を配信限定でリリースした。
引用：「西野カナ」Instagram（@kananishino_official）