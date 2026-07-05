西野カナ、地元・三重でのコンサートを報告　※「西野カナ」Instagram

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　歌手の西野カナが5日までにInstagramを更新し、地元・三重でのライブ開催を報告。オフショットを披露するとファンから反響が寄せられた。

【別カット】ファンに笑顔で手ハート

　西野が「久々の地元三重でのライブ、やっぱり熱かった〜」と投稿したのは三重公演でのオフショット。写真には、ショート丈のTシャツにタイトなデニム姿の西野が、カメラにポーズを決める様子が捉えられている。

　オフショットに収められた美くびれ＆ヘソピアスにファンからは「今日も可愛すぎる！」「女神すぎない？」「かわいい　そして腹筋すごい」などの声が集まっている。

■西野カナ（にしの かな）
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集めブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。5月にはNiziUとのコラボ曲「LOVE BEAT (feat. NiziU)」を配信限定でリリースした。

引用：「西野カナ」Instagram（@kananishino_official）