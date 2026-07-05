幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、起業家の溝口勇児氏の炎上劇に言及した。

溝口氏と実業家の三崎優太氏はＳＮＳ上でバトルを繰り広げている。双方から事前に相談を受けていたという箕輪氏は「ようやくお披露目したって感じ。何を争っているのか分からない。どっちもどっち。三崎さんの強さは結果を出すことだが、（溝口氏の）数字の作り方を批判するのはブーメランになる気がするけど、あんまり渦中には行きたくない」と積極的には関与したくないという。

サナエトークンやマンジャロ騒動で炎上続きの溝口氏は朝倉未来やヤマトリノからのド正論に「もう４１才だけど変われるのかな涙」と弱音をＸに投稿していた。

箕輪氏は「ミゾの反省ムーブメントは３回目とかだから。毎回、反省ムーブメントした後、より凶悪になって戻ってくる。ミゾ怒ると思うけど、１回逮捕か分からないが、１年ぐらいオリに入れたい。１回入れないと、毎日問題を起こしている。しかもすべて解決していない」とかねて主張している「逮捕すべき」を冗談交じりに話していた。