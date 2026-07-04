腹筋崩壊！サッカー中継に夢中な飼い主の気を引きたい柴犬、まさかの実力行使に「座んなこんな所にwww」
YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【サッカーW杯】あの手この手で観戦を邪魔してくる柴犬」と題した動画を公開しました。動画では、深夜にサッカー中継を観たい父ちゃんと、自分に構ってほしい柴犬のまめたろうによる、クスッと笑える攻防戦が収められています。
ワールドカップの日本対ブラジル戦を観るため、深夜2時に起きた父ちゃん。ぐっすり眠っていた母ちゃんとまめたろうを叩き起こして観戦の準備を進めます。小腹が空いた父ちゃんが夜食の混ぜご飯を食べようとすると、まめたろうがいきなり至近距離で「マンツーマンマーク」をしてプレッシャーをかけます。食事が終わり、ソファーで一緒に観戦しようとする父ちゃんですが、真夜中に起こされたせいかテンションの高いまめたろうは何度も逃走。さらには机の陰に隠れて拗ねるアピールを見せました。
仕方なく、まめたろうが逃げ込んだベッドの上で寝転がりながら観戦を続ける父ちゃん。まめたろうは父ちゃんのそばにいて嬉しそうな表情を見せつつも、テレビに夢中な父ちゃんの注意を自分に向けようとアピールを始めます。チラチラと様子を伺いながら拗ねたふりをしても効果がないと分かると、前足で父ちゃんの顔面にパンチを繰り出す実力行使に出ました。
それでも視線が向かないと見るや、まめたろうは寝転がる父ちゃんの上にドカッと座り込み、物理的に視界を塞ぐというまさかの行動に。たまらず父ちゃんも「座んなこんな所にwww」と笑顔でツッコミを入れました。
その後、まめたろうがベッドから降りた直後に日本代表がゴール。歓喜に沸き立つ両親にすっかり存在を忘れられたまめたろうは、再び机の陰に隠れた後、最終的にお腹を上にして床に寝転がる姿を見せました。大好きな父ちゃんに構ってほしい愛らしい嫉妬心と、どうしても試合が観たい父ちゃんのやり取りが笑いを誘う一本となっています。
ワールドカップの日本対ブラジル戦を観るため、深夜2時に起きた父ちゃん。ぐっすり眠っていた母ちゃんとまめたろうを叩き起こして観戦の準備を進めます。小腹が空いた父ちゃんが夜食の混ぜご飯を食べようとすると、まめたろうがいきなり至近距離で「マンツーマンマーク」をしてプレッシャーをかけます。食事が終わり、ソファーで一緒に観戦しようとする父ちゃんですが、真夜中に起こされたせいかテンションの高いまめたろうは何度も逃走。さらには机の陰に隠れて拗ねるアピールを見せました。
仕方なく、まめたろうが逃げ込んだベッドの上で寝転がりながら観戦を続ける父ちゃん。まめたろうは父ちゃんのそばにいて嬉しそうな表情を見せつつも、テレビに夢中な父ちゃんの注意を自分に向けようとアピールを始めます。チラチラと様子を伺いながら拗ねたふりをしても効果がないと分かると、前足で父ちゃんの顔面にパンチを繰り出す実力行使に出ました。
それでも視線が向かないと見るや、まめたろうは寝転がる父ちゃんの上にドカッと座り込み、物理的に視界を塞ぐというまさかの行動に。たまらず父ちゃんも「座んなこんな所にwww」と笑顔でツッコミを入れました。
その後、まめたろうがベッドから降りた直後に日本代表がゴール。歓喜に沸き立つ両親にすっかり存在を忘れられたまめたろうは、再び机の陰に隠れた後、最終的にお腹を上にして床に寝転がる姿を見せました。大好きな父ちゃんに構ってほしい愛らしい嫉妬心と、どうしても試合が観たい父ちゃんのやり取りが笑いを誘う一本となっています。
YouTubeの動画内容
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