高嶋ちさ子、引退時期「最初は60歳だった」 息子の言葉で劇的な変化
ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子（57）が、1日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話 2時間SP』（後7：00）に出演。自身の“引き際”について語る一幕があった。
【動画】「高嶋ちさ子一家アメリカ旅」に密着！夫＆長男・次男との家族4ショットなど、番組の予告映像
結成20周年を迎えた、ちさ子プロデュース「12人のヴァイオリニスト」がスタジオに大集合。かつてはメンバー全員が恐れていた座長・ちさ子が、今では優しい仏の顔に。ちさ子の過去の理不尽な言動とまさかの変化を大暴露していった。
メンバーからの質問に答えていく中で、ちさ子は自身の引退について「最初は60歳だったんです」と回顧。「そうしたら、息子から『今のペースでお金使っていたら、65歳で破産するよ』って言われたんです（笑）」と明かしつつ、東野幸治から改めて引退時期について向けられると「実は全然考えてなくて。集客できなくなったらやめようかな」と話していた。
2006年に「クラシックをもっと身近に」をテーマに、ちさ子が自らオーディションで選んだメンバーで結成された「12人のヴァイオリニスト」。今では限られた音楽家しか立てないサントリーホールでコンサートを開催し、昨年は初の日本武道館公演で満員御礼の大盛況。確かな実力もさることながら、バイオリンを弾きながら一芸を披露するなど、聴くだけでなく見ても楽しい演出で大反響を呼んでいる。
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結成20周年を迎えた、ちさ子プロデュース「12人のヴァイオリニスト」がスタジオに大集合。かつてはメンバー全員が恐れていた座長・ちさ子が、今では優しい仏の顔に。ちさ子の過去の理不尽な言動とまさかの変化を大暴露していった。
2006年に「クラシックをもっと身近に」をテーマに、ちさ子が自らオーディションで選んだメンバーで結成された「12人のヴァイオリニスト」。今では限られた音楽家しか立てないサントリーホールでコンサートを開催し、昨年は初の日本武道館公演で満員御礼の大盛況。確かな実力もさることながら、バイオリンを弾きながら一芸を披露するなど、聴くだけでなく見ても楽しい演出で大反響を呼んでいる。