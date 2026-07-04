前回王者アルゼンチン、初出場カーボベルデに大苦戦も３−２撃破！39歳メッシが新記録の８戦連発→衝撃展開に…延長戦の末に16強入り【W杯】
現地７月３日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、リオネル・メッシを擁する前回王者のアルゼンチンと、初出場で快進撃を起こしているカーボベルデが、マイアミ・スタジアムで対戦した。
開始15分、W杯通算30試合目のメッシがペナルティエリア内で左足を振り抜くが、上手くミートしきれず、インパクトを欠いたシュートは枠の右に外れる。
押し込むアルゼンチンがスコアを動かしたのは29分。得点者はやはりメッシだ。ペナルティエリア内でロングパスをぴたりと収め、黄金の左足で叩き込んだ。39歳の英雄はW杯記録を更新する８試合連続ゴール、大会通算20点目となった。
ビハインドのカーボベルデは、後半に入って反撃の圧力を増す。そして59分、デロイ・ドゥアルテが絶妙な股抜きシュートで同点に追いつく。
思いがけず追いつかれたアルゼンチンは、失点直後の63分にメッシが抜け出し、40歳のGKヴォジーニャと１対１になるも、右足でのシュートはセーブされてしまう。
メッシはさらに73分、ペナルティエリア手前でのFKからゴール右隅に鋭いシュートを飛ばすが、またしてもヴォジーニャの好守に阻まれる。
90分で決着はつかず、１−１で延長戦に突入すると、92分だった。CKからリサンドロ・マルティネスがねじ込み、アルゼンチンがついに２点目を奪う。マンチェスター・ユナイテッドに所属する28歳のDFは、メッシの先制点をお膳立てしており、１ゴール１アシストとなった。
ただ、このままでは終わらない。諦めないアフリカの新興勢力は103分、シドニー・ロペス・カブラルがペナルティエリア左から、今大会屈指のゴラッソを叩き込み、再び追いつく。
衝撃的な展開となるなか、111分にCKから今度はクリスティアン・ロメロがヘッドで合わせ、アルゼンチンが三度勝ち越した。最後は相手に当たっており、記録はオウンゴールとなった。
結局、３−２でタイムアップ。連覇を目指すアルゼンチンが、人口約60万人のカーボベルデを何とか退け、決勝トーナメント１回戦を突破した。
７月７日に行なわれるラウンド16では、モハメド・サラーが牽引するエジプトと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙トラップ→鮮烈フィニッシュ！メッシのW杯８試合連続ゴール
開始15分、W杯通算30試合目のメッシがペナルティエリア内で左足を振り抜くが、上手くミートしきれず、インパクトを欠いたシュートは枠の右に外れる。
押し込むアルゼンチンがスコアを動かしたのは29分。得点者はやはりメッシだ。ペナルティエリア内でロングパスをぴたりと収め、黄金の左足で叩き込んだ。39歳の英雄はW杯記録を更新する８試合連続ゴール、大会通算20点目となった。
思いがけず追いつかれたアルゼンチンは、失点直後の63分にメッシが抜け出し、40歳のGKヴォジーニャと１対１になるも、右足でのシュートはセーブされてしまう。
メッシはさらに73分、ペナルティエリア手前でのFKからゴール右隅に鋭いシュートを飛ばすが、またしてもヴォジーニャの好守に阻まれる。
90分で決着はつかず、１−１で延長戦に突入すると、92分だった。CKからリサンドロ・マルティネスがねじ込み、アルゼンチンがついに２点目を奪う。マンチェスター・ユナイテッドに所属する28歳のDFは、メッシの先制点をお膳立てしており、１ゴール１アシストとなった。
ただ、このままでは終わらない。諦めないアフリカの新興勢力は103分、シドニー・ロペス・カブラルがペナルティエリア左から、今大会屈指のゴラッソを叩き込み、再び追いつく。
衝撃的な展開となるなか、111分にCKから今度はクリスティアン・ロメロがヘッドで合わせ、アルゼンチンが三度勝ち越した。最後は相手に当たっており、記録はオウンゴールとなった。
結局、３−２でタイムアップ。連覇を目指すアルゼンチンが、人口約60万人のカーボベルデを何とか退け、決勝トーナメント１回戦を突破した。
７月７日に行なわれるラウンド16では、モハメド・サラーが牽引するエジプトと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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