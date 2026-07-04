延長120分の激闘を制したのは

🇦🇷前回王者アルゼンチン！



今大会大躍進のカーボベルデを抑え

アルゼンチンがラウンド16進出！



🏆 #FIFAワールドカップ ラウンド32

🆚アルゼンチン×カーボベルデ

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