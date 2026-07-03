【LINEアップデート速報】PayPay連携開始とプレミアムブロックなど新機能まとめ
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「LINE新機能」を公開した。7月2日に発表されたLINEの今後の大規模アップデートについて、PayPayとの連携やLYPプレミアム会員向けの新機能を中心に解説している。
今回の発表では、大きく2つのアップデートが示された。1つ目は、2026年夏以降に開始されるLINEとPayPayの連携である。これにより、LINEのトーク上でPayPay残高の送金や割り勘が完結するようになるほか、LINEミニアプリ版PayPayの実装、PayPayアプリ上でのLINE友だちリスト表示が可能となる。さらに、LINEポイントがPayPayポイントへ統合され、有効期限を気にせず利用できるようになる点も大きなメリットだ。
2つ目は、月額508円の「LYPプレミアム」会員向けに秋以降実装される4つの新機能だ。送信後15分以内なら修正できる「メッセージ編集機能」、相手の友だちリストから自分を消去できる「プレミアムブロック」、指定した日時に送信できる「メッセージ予約」、LINE通話を録音・文字起こしできる「通話レコーディング」が追加される。おにまるちゃんねるは、特にプレミアムブロックについて「使われた時のショックはデカい」と懸念を示しつつも、実用性の高さを評価している。
その他にも、一人ひとりに合わせて画面をカスタマイズできる「LINE Home」のアップデートや、9月に正式リリースされる「Shopping Tab」、2026年内に導入予定のAIエージェント「Agent i in Chat」など、多彩な新機能が控えている。
日常のインフラであるLINEの大幅な進化は、ユーザーの利便性を飛躍的に高める見込みだ。機能によって実装時期が異なるため、まずは8月に先行実施されるLYPプレミアムの新機能に注目しつつ、お得な入会キャンペーンなどを確認して加入を検討するのも良いだろう。
今回の発表では、大きく2つのアップデートが示された。1つ目は、2026年夏以降に開始されるLINEとPayPayの連携である。これにより、LINEのトーク上でPayPay残高の送金や割り勘が完結するようになるほか、LINEミニアプリ版PayPayの実装、PayPayアプリ上でのLINE友だちリスト表示が可能となる。さらに、LINEポイントがPayPayポイントへ統合され、有効期限を気にせず利用できるようになる点も大きなメリットだ。
2つ目は、月額508円の「LYPプレミアム」会員向けに秋以降実装される4つの新機能だ。送信後15分以内なら修正できる「メッセージ編集機能」、相手の友だちリストから自分を消去できる「プレミアムブロック」、指定した日時に送信できる「メッセージ予約」、LINE通話を録音・文字起こしできる「通話レコーディング」が追加される。おにまるちゃんねるは、特にプレミアムブロックについて「使われた時のショックはデカい」と懸念を示しつつも、実用性の高さを評価している。
その他にも、一人ひとりに合わせて画面をカスタマイズできる「LINE Home」のアップデートや、9月に正式リリースされる「Shopping Tab」、2026年内に導入予定のAIエージェント「Agent i in Chat」など、多彩な新機能が控えている。
日常のインフラであるLINEの大幅な進化は、ユーザーの利便性を飛躍的に高める見込みだ。機能によって実装時期が異なるため、まずは8月に先行実施されるLYPプレミアムの新機能に注目しつつ、お得な入会キャンペーンなどを確認して加入を検討するのも良いだろう。
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