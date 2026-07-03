【日本もやれ】タイが不法外国人を「即時送還」へ！対応が甘すぎる日本に警鐘
海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【日本もやれ】タイ政府が外国人を即時送還へ！ 違法外国人の強制退去が加速【外国人管理強化】」を公開した。動画では、タイ政府が進める外国人犯罪者への厳格な対応策を解説するとともに、対応が遅れる日本の入管政策に強く警鐘を鳴らしている。
動画内で「僕」氏は、タイ政府が国内で違法行為を行った外国人の国外退去手続きを迅速化するため、入管法などの改正準備を進めていると紹介。背景には国際犯罪や不法滞在の増加があり、退去手続きの長期化による再犯リスクを問題視したタイ政府が「違法行為者は迅速に国外退去させる」という明確な姿勢転換に踏み切ったと説明した。観光大国であるタイでは治安維持の必要性が高まっており、氏自身もバンコクで違法薬物を使用する外国人を目の当たりにした恐怖体験を振り返り、放置すれば日本も同じ状況に陥ると強調した。一方で日本の現状について、外国人犯罪者が不起訴になるケースが多発していることを問題視し、不起訴であっても「強制送還はやれよ」と語気を強めた。さらに、タイは合法で優良な外国人は歓迎し違法者は排除するという線引きができているのに対し、日本は低賃金労働者などを無秩序に受け入れすぎていると批判。「良い外国人だけを受け入れる『政策』を再編すべき」と独自の視点を語った。
動画の終盤では、シンガポールやマレーシアなど東南アジア全体で入管管理が厳格化するトレンドを指摘。また、アメリカでも入国審査が厳格化しており、日本人女性が単独で入国を拒否される事例に触れ、日本も対象者の属性に基づき入国条件を厳しくする対応が必要だと説いた。各国が締め出しを強める中、日本が今のまま甘い対応を続ければ不良外国人が「全部日本に来るわけ」と警告し、日本政府に対しても国際基準に合わせた迅速で厳格な入国管理ルールの構築を強く求めた。
動画内で「僕」氏は、タイ政府が国内で違法行為を行った外国人の国外退去手続きを迅速化するため、入管法などの改正準備を進めていると紹介。背景には国際犯罪や不法滞在の増加があり、退去手続きの長期化による再犯リスクを問題視したタイ政府が「違法行為者は迅速に国外退去させる」という明確な姿勢転換に踏み切ったと説明した。観光大国であるタイでは治安維持の必要性が高まっており、氏自身もバンコクで違法薬物を使用する外国人を目の当たりにした恐怖体験を振り返り、放置すれば日本も同じ状況に陥ると強調した。一方で日本の現状について、外国人犯罪者が不起訴になるケースが多発していることを問題視し、不起訴であっても「強制送還はやれよ」と語気を強めた。さらに、タイは合法で優良な外国人は歓迎し違法者は排除するという線引きができているのに対し、日本は低賃金労働者などを無秩序に受け入れすぎていると批判。「良い外国人だけを受け入れる『政策』を再編すべき」と独自の視点を語った。
動画の終盤では、シンガポールやマレーシアなど東南アジア全体で入管管理が厳格化するトレンドを指摘。また、アメリカでも入国審査が厳格化しており、日本人女性が単独で入国を拒否される事例に触れ、日本も対象者の属性に基づき入国条件を厳しくする対応が必要だと説いた。各国が締め出しを強める中、日本が今のまま甘い対応を続ければ不良外国人が「全部日本に来るわけ」と警告し、日本政府に対しても国際基準に合わせた迅速で厳格な入国管理ルールの構築を強く求めた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。