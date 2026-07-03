W杯敗退から2日…遠藤航の“お知らせ”の1枚で喝采 写った場所に「帰ってきた」「なんてプロ」
遠藤航が所属クラブに復帰
海外サッカー・イングランド1部プレミアリーグのリバプールに所属するMF遠藤航は日本時間2日、自身のSNSを更新。同クラブの施設を訪れたことを報告した。現在行われている北中米ワールドカップ（W杯）では、大会直前にチームを離脱した日本代表元主将の報告に、ファンからは様々な声があがっている。
遠藤は自身のXにリバプールのAXAトレーニングセンターの写真を投稿。「DAY1（1日目）」と記した。インスタグラムのストーリー機能でも同様の投稿を行っている。
2月のリーグ戦で左足首を負傷した33歳。手術を受けてリハビリを続ける中で、北中米W杯のメンバーに選ばれると、5月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で復帰したが、その試合で途中交代。W杯の事前合宿地では別メニュー調整し、大会直前にチームを離脱することが発表されていた。
日本代表は決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で逆転負け。列島が失意に暮れた2日後の投稿に、X上のファンからは様々な声があがっている。
「リハビリ頑張れ ワタル！！」
「日本代表にはまだ貴方が必要です。どうか帰ってきて欲しい」
「航…お前ぇ…」
「なんてプロフェッショナルなんだ」
「航くんがきたああ」
「王様が帰ってきた」
「残留？！ってことでいいのかな」
「めちゃくちゃ燃える投稿ktkr AXAにおかえりワタ！」
遠藤は既に自身のSNSで代表引退を発表している。
（THE ANSWER編集部）