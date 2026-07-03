遠藤航が所属クラブに復帰

海外サッカー・イングランド1部プレミアリーグのリバプールに所属するMF遠藤航は日本時間2日、自身のSNSを更新。同クラブの施設を訪れたことを報告した。現在行われている北中米ワールドカップ（W杯）では、大会直前にチームを離脱した日本代表元主将の報告に、ファンからは様々な声があがっている。

遠藤は自身のXにリバプールのAXAトレーニングセンターの写真を投稿。「DAY1（1日目）」と記した。インスタグラムのストーリー機能でも同様の投稿を行っている。

2月のリーグ戦で左足首を負傷した33歳。手術を受けてリハビリを続ける中で、北中米W杯のメンバーに選ばれると、5月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で復帰したが、その試合で途中交代。W杯の事前合宿地では別メニュー調整し、大会直前にチームを離脱することが発表されていた。

日本代表は決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で逆転負け。列島が失意に暮れた2日後の投稿に、X上のファンからは様々な声があがっている。

「リハビリ頑張れ ワタル！！」

「日本代表にはまだ貴方が必要です。どうか帰ってきて欲しい」

「航…お前ぇ…」

「なんてプロフェッショナルなんだ」

「航くんがきたああ」

「王様が帰ってきた」

「残留？！ってことでいいのかな」

「めちゃくちゃ燃える投稿ktkr AXAにおかえりワタ！」

遠藤は既に自身のSNSで代表引退を発表している。



（THE ANSWER編集部）