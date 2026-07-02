お笑いコンビ・ななまがりの森下直人が、過去に出演した際に体験した強烈なマッサージの裏話を明かし、スタジオを大きな笑いに包んだ。

【映像】ズボンを脱ぎデリケートゾーンを引っ張られ…禁断マッサージ映像

7月1日に放送されたバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）では、MCの粗品（霜降り明星）をはじめ、ヒコロヒー、森下直人（ななまがり）、ヤス（ナイチンゲールダンス）、鰻和弘（銀シャリ）がスタジオに集結した。本番組は芸人たちが己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露する番組である。

2度目の来店となった森下は、前回の過酷なシーンを振り返り、「一緒にいたケンコバさんが連れてきた、睾丸マッサージ師のあのジャップカサイさん」と振り返り、「いきなり…引っ張られまして。白目むいてる」と当時の衝撃を告白した。

スタジオで流された実際のVTRでは、ケンコバが「健康のために」と森下を羽交い締めにし、森下の下半身にジャップカサイさんが手をかけると森下は「あぁー！待って待って」「無理無理無理！」と絶叫。そして凄まじい形相で悶絶しながら白目をむいてしまう閲覧注意の表情にスタジオは大爆笑。森下はその過去を振り返り、「今日も体は入念に洗ってきました。何があってもいいように」と語り、スタジオの笑いを誘った。