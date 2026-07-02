〈堂安律でも、鎌田大地でも、田中碧でもない…城彰二が「パスがつながらない」と厳しく指摘した森保ジャパンの“意外な選手”とは《ブラジル戦》〉から続く

サッカー日本代表は、ワールドカップ北中米大会の決勝ラウンド32でブラジルと対戦し、1-2で敗戦。ベスト32で大会を終えた。

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元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、今回のＷ杯をどう見たのか。日本代表の次期監督には誰を推すのか。話を聞いた。（全2回の2回目／1回目から続く）



森保一監督 ©JMPA

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「これからの日本の軸になる」今回のW杯で評価を高めた選手

――今回のW杯で評価を高めた選手は誰になりますか。

城 佐野と（鈴木）彩艶でしょう。佐野は、パフォーマンスが非常に良かったし、ボランチとしての能力の高さを示した。ゴールは世界に向けていいアピールになったと思うので、これからビッグクラブとかに引っ張られるでしょう。

彩艶は、ブラジル戦を始めスウェーデン戦でも何本も決定的シュートを止めた。ブラジル戦の2点目のシュートはあれだけ至近距離で打たれてもボールに触っていたのはすごいこと。あと数センチ、外に出せればポストの内側じゃなくて外側になったはず。

日本のGKは世界で活躍するのが難しいけど、彼なら世界的なGKになれる可能性がある。今後、しばらくは日本の絶対的な守護神として活躍してくれるでしょう。

――今後も代表チームは続いて行くわけですが、彼らが軸になっていくのでしょうか。

城 佐野と彩艶は間違いなく、これからの日本の軸になる。攻撃では久保（建英）がいるし、中村、堂安もまだいけるでしょう。

次の大会、33歳になる鎌田と35歳になる谷口（彰吾）、37歳になる伊東（純也）は年齢的に厳しくなるかな。懸念はFWです。結局、上田（綺世）以外はいないのが現状で、だからこそ鈴木や塩貝を使って次に繋げてほしかった。

特に鈴木は町野のところに入っていれば何かやってくれそうだっただけに残念。あとは、新しい力が台頭してくるでしょう。佐野みたいに途中からレギュラーに割って入るぐらいの選手がどんどん出てきてほしい。

「今のコーチ陣では限界かなと思います」森保監督は続投すべきなのか？

――これで森保監督の8年間が終わりました。

城 この8年間で代表は強くなった。カタールW杯では守れるけど、攻撃がカウンターしかなく、それじゃまずいということで攻撃を構築してきた。そこに選手個々の成長があって、組織力でよりレベルが上がった。

ただ、それでもブラジルには及ばなかった。ここからさらにレベルを上げて行くには森保さんの続投でいいのか、それとも違う監督で今までのベースを活かしながらいくのか。監督人事が非常に重要になってくると思います。

――森保監督は続投すべきですか、それとも交代だと思いますか。

城 結果で判断するなら、カタールも今回も決勝トーナメント1回戦で負け、目標が達成できていない。それに、もうブラジル相手にいい試合をしたのでOKという時代じゃない。

イングランドに勝ったり、オランダといい勝負をして日本は強いと印象付けたけど、勝ち切れていない。そこをどう見るか。

もし続投するなら経験値の高い元監督とかをアドバイザーやコーチとして受け入れていかないと、今以上にはならないでしょう。実際、ブラジル戦を見ていると、これまで分業制でいい仕事をしてきたけど、今のコーチ陣では限界かなと思います。

ここまで積み上げてきたのはすばらしいけど、この先を行くのであれば世界で結果を出してきて、一歩も二歩も先に連れていってくれる監督の力を借りないと難しいでしょう。

「彼は戦術的にも多彩」日本代表の次期監督に推す名将

――具体的にイメージできる監督はいますか。

城 しっかりとお金をかけて招聘できるのであればクロップがいい。彼は日本のことをよく理解しているし、戦術的にも多彩。

ただ、外国人監督の場合、よくコーチ陣も一緒に連れて来るけど、日本のことを理解してもらう必要がある。彼らだけではなく、そこに日本のコーチを入れるのはマストでしょう。

また、外国人監督の場合、自分のやりたいように進めていくので、今まで森保さんが積み重ねてきたものがゼロになる可能性もある。

森保さんの8年間と今回のW杯をしっかり検証して協会は判断しないといけない。次の4年は、日本サッカーにとって非常に重要になるので。

――今回のW杯、日本を採点するとどうなりますか。

城 70点ぐらいかな。悪くないし、カタールから積み重ねてきた個の力や組織力など日本は持っている力を最大限に出した。ただ、決勝トーナメント1回戦で負けたのも事実。

W杯は目標を達成する場でもあるので、成長しても結果がともなわないのはマイナスになる。もう一度、足元を見つめ直して今回、与えられた宿題を解消していくしかない。

（佐藤 俊,城 彰二）