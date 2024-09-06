日本が3バックで完成度の高さを見せた【写真：ロイター】FOOTBALL ZONE

森保ジャパンが中国に7−0の圧勝劇「入念準備」が功を奏したか

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 森保一監督が率いる日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選初戦に臨んだ
  • 大量7ゴールは最終予選で最多得点となり、中国を寄せ付けない強さ
  • 前回の予選で苦労したのは準備が足りなかったからだと堂安律は分析した
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