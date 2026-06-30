ミセス大森元貴、初の音楽番組司会に決定 NHK夏の“大型音楽特番”放送「幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です」【コメント】
【モデルプレス＝2026/06/30】NHKは8月15日午後6時5分から、大型音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026」を放送。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が司会を務める。
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8月15日お盆の夜、新たな音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026」が放送される。昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける。
番組と視聴者をつなぐ「みんなの声」。番組では「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など、歌のリクエストやメッセージを募集。全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
音楽祭の顔となる3人の司会者。本日発表された司会は大森。Mrs. GREEN APPLEのフロントマンとして、ソロアーティストとして、そして俳優としても活躍し、幅広い世代から支持される彼が、初めて音楽番組で司会を担当する。ほか2人の司会も7月1日、7月2日に、それぞれ発表予定。3人の司会と豪華アーティストが、家族で楽しめる音楽のひとときを届ける。（modelpress編集部）
今回、新しい音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026」の司会にお声がけいただき大変光栄です。「私で大丈夫だろうか？」とドキドキしつつも本当にうれしかったです。お盆といえば、我が家もテレビが当たり前のようについていて、家族で団らんしながら、窓を網戸にして暑がりながら、みんなで過ごしていた空気感が思い浮かびます。普段一緒に暮らしていない、きょうだい家族が来たりもして、ご先祖様も含めて脈々と“家族”というものを感じる時間のような気がしていました。この特番は、老若男女、幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です。音楽の歴史も詰まっていますし、とにかく音楽って素晴らしい、歌でつながることって素晴らしいんだなっていうことが、みなさんに届くように、私も尽力したいと思います。司会としてアーティストの皆さんの素晴らしい歌をお届けできるのは、いち音楽好きの人間として、とてもうれしいです。ぜひ一緒に楽しんでください。
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◆大森元貴、初の音楽番組司会決定
8月15日お盆の夜、新たな音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026」が放送される。昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける。
音楽祭の顔となる3人の司会者。本日発表された司会は大森。Mrs. GREEN APPLEのフロントマンとして、ソロアーティストとして、そして俳優としても活躍し、幅広い世代から支持される彼が、初めて音楽番組で司会を担当する。ほか2人の司会も7月1日、7月2日に、それぞれ発表予定。3人の司会と豪華アーティストが、家族で楽しめる音楽のひとときを届ける。（modelpress編集部）
◆大森元貴コメント
今回、新しい音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026」の司会にお声がけいただき大変光栄です。「私で大丈夫だろうか？」とドキドキしつつも本当にうれしかったです。お盆といえば、我が家もテレビが当たり前のようについていて、家族で団らんしながら、窓を網戸にして暑がりながら、みんなで過ごしていた空気感が思い浮かびます。普段一緒に暮らしていない、きょうだい家族が来たりもして、ご先祖様も含めて脈々と“家族”というものを感じる時間のような気がしていました。この特番は、老若男女、幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です。音楽の歴史も詰まっていますし、とにかく音楽って素晴らしい、歌でつながることって素晴らしいんだなっていうことが、みなさんに届くように、私も尽力したいと思います。司会としてアーティストの皆さんの素晴らしい歌をお届けできるのは、いち音楽好きの人間として、とてもうれしいです。ぜひ一緒に楽しんでください。
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