NiziU・RIO （C）ORICON NewS inc.

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　9人組ガールズグループ・NiziUのRIOが、体調不良のため、今週の活動を見送ることを30日、発表した。

【個別ショット】キュートなドレス姿で美脚を披露したNiziU

　公式サイトでは「本日6月30日（火）から実施予定の活動について、RIOが体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました」と報告。「NiziUならびにRIOを応援してくださり、配信・番組およびイベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪した。

　続けて「アーティストの健康を考慮しやむを得ず決定に至りましたため、直前のご案内となりましたこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とし、「当該配信・番組およびイベントについては8名で出演致します」と伝えた。

【報告全文】
本日６月３０日（火）から実施の活動についてのお知らせ

いつもNiziUを応援いただき、誠にありがとうございます。

本日6月30日（火）から実施予定の活動について、RIOが体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました。

NiziUならびにRIOを応援してくださり、配信・番組およびイベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

アーティストの健康を考慮しやむを得ず決定に至りましたため、直前のご案内となりましたこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、当該配信・番組およびイベントについては8名で出演致します。

引き続き、NiziUならびにRIOへの温かいご声援をよろしくお願い致します。

スタッフ一同