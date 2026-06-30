NiziU・RIO、体調不良のため休養発表「今週予定されている稼働を見送ることとなりました」【報告全文】
9人組ガールズグループ・NiziUのRIOが、体調不良のため、今週の活動を見送ることを30日、発表した。
【個別ショット】キュートなドレス姿で美脚を披露したNiziU
公式サイトでは「本日6月30日（火）から実施予定の活動について、RIOが体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました」と報告。「NiziUならびにRIOを応援してくださり、配信・番組およびイベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪した。
続けて「アーティストの健康を考慮しやむを得ず決定に至りましたため、直前のご案内となりましたこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とし、「当該配信・番組およびイベントについては8名で出演致します」と伝えた。
【報告全文】
本日６月３０日（火）から実施の活動についてのお知らせ
いつもNiziUを応援いただき、誠にありがとうございます。
本日6月30日（火）から実施予定の活動について、RIOが体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました。
NiziUならびにRIOを応援してくださり、配信・番組およびイベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
アーティストの健康を考慮しやむを得ず決定に至りましたため、直前のご案内となりましたこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、当該配信・番組およびイベントについては8名で出演致します。
引き続き、NiziUならびにRIOへの温かいご声援をよろしくお願い致します。
スタッフ一同
【個別ショット】キュートなドレス姿で美脚を披露したNiziU
公式サイトでは「本日6月30日（火）から実施予定の活動について、RIOが体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました」と報告。「NiziUならびにRIOを応援してくださり、配信・番組およびイベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪した。
【報告全文】
本日６月３０日（火）から実施の活動についてのお知らせ
いつもNiziUを応援いただき、誠にありがとうございます。
本日6月30日（火）から実施予定の活動について、RIOが体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました。
NiziUならびにRIOを応援してくださり、配信・番組およびイベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
アーティストの健康を考慮しやむを得ず決定に至りましたため、直前のご案内となりましたこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、当該配信・番組およびイベントについては8名で出演致します。
引き続き、NiziUならびにRIOへの温かいご声援をよろしくお願い致します。
スタッフ一同