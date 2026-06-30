猫が床でクネクネする理由4つ

床でクネクネは、猫が恐怖や怒りを感じているときはやらない行動なので、基本的にはポジティブな気分のことがほとんどです。

ここからは、クネクネしているときの猫の気持ちについて見ていきましょう。

1.リラックスしている

猫が床で体をクネクネして、右に左にコロコロと転がっているようなときは、温度もあたたかく、大きな音もなく、とても落ち着いて過ごせている環境で見られます。食事の後や昼寝の前後など、精神的にも肉体的にも安定してリラックスしている状態です。

体の力が抜けているので、何度かクネクネしたら、あくびをしてそのまま眠ってしまうこともあるかもしれません。

ただし、おなかを出しているからといって、触ろうとするとクルンと逆を向いて立ち去ったり、後ろ足でケリケリされたりする危険があるので要注意です。

2.飼い主へのお願いアピール

猫が目の前でクネクネするなら、何かをしてほしいのかもしれません。わざと目立つように転がって、「ねぇ、ねぇ」とアピールしてくるのです。飼い主の顔を見て、反応を確かめながらクネクネするのです。

おなかが空いたという生理的欲求というよりは、何か構ってほしいときに多く、「なでてほしい」「ちょっと見て」「遊びたい」というときに見られます。

要求が満たされると大抵は落ち着いて自分の寝床に戻ったりしますが、飼い主の反応がない場合にはクネクネをやめて、近づいたり鳴いたりして要求することもあります。

3.マーキングのひとつ

床でクネクネするのも、マーキングのひとつだといわれています。

通常のマーキングは、スプレー行動や顔をスリスリとこすりつける行動を指します。一方、ニオイの強いものや新しい物にクネクネする行動は、そのニオイを体につけたり、自分のニオイと重ねたりするためだと考えられています。マタタビ反応に似ていますね。

一見「気に入ったのかな」「うれしいのかな」と見えますが、ニオイを体につけたり自分のニオイを残したりすることで、その物になじもうとしているのです。

4.メス猫の発情期

避妊手術を受けていないメス猫は、生後4～10ヵ月頃に初めての発情期を迎えます。発情期を迎えた猫の兆候のひとつとして、床で激しくクネクネすることがあります。

これは成長に伴う自然な行動で、病気ではありませんが、発情によるクネクネでは、体を床に押し付けたり、せわしなく左右に動いたり、お尻を持ち上げたり、人に体をこすりつけたりすることがあります。

未避妊のまま発情期を何度も迎えると、ホルモンバランスの影響によって「乳腺腫瘍（猫では約9割が悪性のがん）」や、子宮内に膿が溜まって数日で敗血症を引き起こす「子宮蓄膿症（しきゅうちくのうしょう）」といった致死的な病気の発症リスクが跳ね上がります。繁殖の予定がない場合は、これらの命に関わる病気を確実に予防するためにも、早期の避妊手術について早めに獣医師へ相談しましょう。

猫のクネクネで注意すべきケース

猫がふだんから見せているクネクネの中でも、かゆみや不快感を伴う場合には、注意が必要です。

体にかゆみがあると、床やカーペットに体をこすりつけるようにクネクネすることがあります。かゆみの原因となるものは、ノミやダニ、アレルギー、皮膚炎などが考えられます。頻繁に体をなめたり、脱毛や皮膚の赤みが見られたりする場合は治療が必要です。

同じように取れない違和感があるときにも、落ち着かない様子で床に体をこすりつけることがあります。触られるのを嫌がったり、特定の部位を気にしたりしている場合は、一度様子を確認しましょう。しっぽを激しく振ったり、背中を噛んだり、舐めたりする場合は、知覚過敏症候群などの可能性もあります。

未避妊のメス猫の場合は、発情行動でクネクネするため、繁殖を予定していない場合は早めに獣医師へ相談することが大切です。

まとめ

猫が床でクネクネする行動は、多くの場合でポジティブな気持ちからきています。リラックスしているのはもちろん、飼い主へのおねだりや「新しい物」と仲良くするためにこすりつけていることもあります。

ただし、クネクネ転がっていてかわいいだけで放っておくのは、少し危険なときもあります。クネクネしているだけのように見えて、かゆみや違和感があってそれを取り除きたくてやっていることもあるのです。メス猫の場合は、発情期のサインである可能性もあります。

飼い主が猫の行動の本当の意味を理解することで、猫の健康問題を見落とさず対応できるようになります。あまりに頻繁に横になっているときには、猫の様子を観察するようにしてください。

(獣医師監修：加藤桂子)