豊洲で高級魚“1000円”詰め放題に行列…制限時間70秒でブリやタイも「赤字覚悟で」　化粧品が景品のクレーンゲームで物価高対策も

東京・江東区の「豊洲 千客万来」で20日、魚の詰め放題イベントが行われた。タイやカレイ、ブリなどが用意され、参加者は70秒で袋いっぱいに魚を詰めた。

物価高の中、日用品を景品にしたクレーンゲームも人気を集めている。

豊洲で高級魚も入る魚詰め放題

20日の東京・江東区。鐘の音を合図に、袋に魚を詰める人たち。

参加者：

これで1000円だったら、元が取れた感じがする。

物価高の中、お得な詰め放題のイベントが行われたのは、豊洲市場に併設された商業施設「豊洲 千客万来」だ。

タイやカレイなど約350匹が用意され、中には高級魚として知られるカサゴやブリもある。

豊洲 千客万来・多田耕志郎さん：

ブリはこの大きさだと（1匹）2500円くらい。カサゴも1500円くらいします。

参加費は1500円だが、館内の施設で2000円以上利用すると1000円に値引きされる。

取材班：

詰め放題開始45分前なのですが、すでに約20人のお客さんが並んでいます。

制限時間は70秒だ。

参加者：

ヒラメを表面に入れよう…。

袋の中に、大きな魚と小さめの魚をバランス良く入れ、パンパンに詰め込む。

取材班：

詰めた魚の数は？



兄弟：

11匹です。



取材班：

選んだ基準は？



兄弟：

ママに言われた。

ブリやカサゴなど11匹をゲット。

こちらの家族はタイ10匹を詰めた。

取材班：

最近魚も高いですが？

家族：

なかなか買えない。タイだけにありがタイ。

お得にゲットした魚は、タイの煮付けやアクアパッツァにしたという。

またブリなどを詰めていた別の家族はどう料理したのか。

兄弟：

おいしい！初めてだと思えないくらい、ママうまい。

刺身やなめろうにしていた。

物価高の中、なぜこのようなイベントを開催しているのか。

豊洲 千客万来・多田耕志郎さん：

市場感を出すようなイベントをやりたくて、赤字でもいいのでお客さんに喜んでほしい。

日用品景品のクレーンゲームも人気

物価高を楽しくお得に乗り切ろうという動きは、千葉・船橋市のホームセンターの中にあるクレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店」でも起きていた。

景品となっているのは「ティッシュペーパー」や「化粧品」などの普段の生活に欠かせない日用品だった。

女性が狙っているのは高級ティッシュ。2回目で見事ゲットした。

一方、こちらの女性のお目当てはウエットシート。

客：

惜しい。100円で取れたらね、惜しい！残念。

クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店・根岸優副支配人：

クレーンゲームで遊ぶだけではなく、買い物をしに行くということも魅力のひとつ。うれしいと感じてもらえるような景品をそろえている。

（「イット！」6月26日放送より）