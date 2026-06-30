なぜ内部留保は多い方が良いの？増やすべき本当の理由をお伝えします。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「なぜ内部留保は多い方が良いの？増やすべき本当の理由をお伝えします。」を公開した。本動画は2021年に製作されたものだが、中小企業が内部留保（手元資金）を厚く持つべき理由と、内部留保を増やせる企業と増やせない企業の違いについて、現在でも通じる本質的な考え方を解説している。



市ノ澤翔氏はまず、国税庁のデータを引き合いに出し、「7割ぐらいの会社は赤字」であるという現状を指摘する。赤字であるにもかかわらず倒産しない理由は、金融機関からの借金で成り立っているからだと説明。しかし、今後は融資の引き締めが厳しくなるため、「自社の利益で回せる状態を作っていかなきゃいけない」と警鐘を鳴らした。



続いて、内部留保を増やし続けられる優良企業の特徴として「数字を見て行動している」点を挙げた。経営の現状はすべて数字で表れるため、数字から逃げずに改善を図ることが不可欠だと語る。また、「節税反対思考」を持っていることも重要だと指摘する。税引き後の利益が内部留保となるため、「節税するってことは税引き前の利益を減らさなきゃいけない」と語り、資金繰りを悪化させる節税よりも、納税して手元資金を積み上げ、事業に投資する方が理にかなっていると解説した。



一方、内部留保を増やせない企業の特徴として、「他責思考」や「依存経営」を挙げた。特に依存経営については、1社の元請けに売上の大部分を依存していると、契約を切られた瞬間に倒産するリスクがあると指摘。「1社への売上は全体の30%以下に抑えたい」と具体的な目安を示し、自社で営業能力を高める必要性を強調した。



最後に市ノ澤氏は、企業の成長には他人のお金や時間といったリソースを活用する「レバレッジ」が不可欠だと語った。内部留保の重要性から具体的な経営マインドまで、経営の守りを固めたい人にとって多くの気づきが得られる内容となっている。