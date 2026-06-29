YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ５選】銀座で1000円台！コスパもお味も雰囲気も最高の銀座ランチを 大餃子定食、パスタランチ、冷やし坦々麺…銀座ワーママのおすすめ！」と題した動画を公開した。カフェグルメ散歩日記主宰のtoko氏が、銀座でランチに迷った際に「絶対外さない」と太鼓判を押す、極上コスパランチ5店舗を厳選して紹介している。



動画では、地上の喧騒を忘れさせる穴場から、コストパフォーマンスに優れた名店まで、toko氏が実際に足を運んでよかった店だけをピックアップ。単なる価格の安さだけでなく、料理のクオリティや店内の雰囲気など、トータルでの満足度の高さを重視したラインナップとなっている。



1店舗目は、歌舞伎座の裏手に位置するピンクの外観が目を引く「カンティーナ シチリアーナ」。シチリア旅行気分を味わえる空間で提供されるイチ押しメニューは、茄子とリコッタチーズのパスタである。ボリューム満点のサラダやデザートが付いたコースがお得だと紹介された。



2店舗目には、青い扉が目印の隠れ家イタリアン「オステリア アズーロ」が登場する。パスタにサラダとパンがセットになって1,100円という衝撃的な価格設定に、動画内でも「コスパ最強」と絶賛している。



また、中央通り沿いの地下にある「銀座ブルーリリー」では、シャンデリアが輝くラグジュアリーな空間で、平日限定の「大餃子定食（小）」が1,300円で味わえると紹介。非日常的な空間でありながら、親しみやすいメニューで「気分が上がる」と評している。



さらに、屋上庭園に癒やされながら老舗海苔店の味が楽しめる「寿月堂 銀座歌舞伎座店」や、おひとり様でも贅沢な半個室でゆったりと「冷やし坦々麺」を堪能できる「蓮香楼 銀座店」も取り上げられ、多彩なジャンルの絶品ランチが次々と映し出された。



銀座という一等地でありながら、1,000円台で味も雰囲気も妥協しない名店揃いの本動画。敷居が高いと感じられがちな銀座での店選びだが、プロの視点で厳選されたこれらの店は、日常のランチタイムを豊かにする心強い選択肢となるだろう。



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