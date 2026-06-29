【大阪・関西万博VLOG】9つの人気パビリオンを体験！夜のドローンショーも必見
YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「夜間券・1日券で楽しむ「大阪・関西万博」の旅！9つの人気パビリオンを体験した感想」を公開した。夜間券と1日券を活用し、大阪・関西万博の9つの人気パビリオンを巡る様子を伝えている。
1日目は夜間券で東ゲートから入場し、NTTパビリオンで次世代通信基盤「IOWN」を活用したPerfumeの3Dライブパフォーマンスを体験。その後、伝統的な木造建築の「大屋根リング」や、ルイ・ヴィトンのトランクを使った展示が目を引くフランスパビリオン、空飛ぶクルマステーションを見学した。さらに、夜の万博を彩る水上ショー「アオと夜の虹のパレード」や、1,000機のドローンを使った壮大なショーを鑑賞。「綺麗」「すごい」と感嘆の声を漏らしている。
2日目は1日券を利用し、朝9時から入場。電力館「可能性のタマゴたち」ではタマゴ型のデバイスを使った体験型展示を楽しみ、アメリカパビリオンでは宇宙開発の展示やロケット打ち上げの擬似体験を満喫。「アメリカ館すごいよかった。並ぶ価値はある」と絶賛した。また、台湾の最新技術を紹介する「TECH WORLD」や、約1,900年前の彫刻など本物の美術品が並ぶ大人気のイタリアパビリオン、中国の文化や歴史を学べる中国パビリオンなどを次々と巡った。
動画の最後では、夜間券と1日券を使った万博の回り方を総括。夜は人気パビリオンが比較的空いていることや、朝イチでパビリオンに並びつつスマートフォンで当日予約を駆使するコツを共有。「混雑しやすい時間帯を避けて食事や休憩を取る」といった実践的なアドバイスも送っている。これから万博へ行く予定のある人にとって、効率的なスケジューリングや見どころの参考になる内容だ。
1日目は夜間券で東ゲートから入場し、NTTパビリオンで次世代通信基盤「IOWN」を活用したPerfumeの3Dライブパフォーマンスを体験。その後、伝統的な木造建築の「大屋根リング」や、ルイ・ヴィトンのトランクを使った展示が目を引くフランスパビリオン、空飛ぶクルマステーションを見学した。さらに、夜の万博を彩る水上ショー「アオと夜の虹のパレード」や、1,000機のドローンを使った壮大なショーを鑑賞。「綺麗」「すごい」と感嘆の声を漏らしている。
2日目は1日券を利用し、朝9時から入場。電力館「可能性のタマゴたち」ではタマゴ型のデバイスを使った体験型展示を楽しみ、アメリカパビリオンでは宇宙開発の展示やロケット打ち上げの擬似体験を満喫。「アメリカ館すごいよかった。並ぶ価値はある」と絶賛した。また、台湾の最新技術を紹介する「TECH WORLD」や、約1,900年前の彫刻など本物の美術品が並ぶ大人気のイタリアパビリオン、中国の文化や歴史を学べる中国パビリオンなどを次々と巡った。
動画の最後では、夜間券と1日券を使った万博の回り方を総括。夜は人気パビリオンが比較的空いていることや、朝イチでパビリオンに並びつつスマートフォンで当日予約を駆使するコツを共有。「混雑しやすい時間帯を避けて食事や休憩を取る」といった実践的なアドバイスも送っている。これから万博へ行く予定のある人にとって、効率的なスケジューリングや見どころの参考になる内容だ。
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