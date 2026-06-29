宮岡大愛＆善如寺來＆山岸想、『nicola』に“進級” 3人で初の連載ページが始動
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア・宮岡大愛（みやおか・だいあ／15）、善如寺來（ぜんにょじ・らい／15）、山岸想（やまぎし・そう／15）が、7月1日発売の『nicola』9月号（新潮社）で3人初の連載ページ「“だいにょじそう”のおしゃレベルアップ通信」をスタートさせることがわかった。これまで務めていた姉妹雑誌『ニコ☆プチ』のレギュラーメンズモデルを卒業し、『nicola』へと“進級”を果たす。
【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演
同企画では毎号テーマに合わせ、おしゃれ度に磨きをかけるためさまざまなメンズコーデに挑戦。9 月号では夏のマストアイテム「Tシャツ」をテーマに、全15スタイルを披露。超仲良しで良きライバル。“だいにょじそう”が魅せるファッションスタイルに注目だ。
■メンバーコメント
▼宮岡大愛
（姉妹雑誌の）『ニコ☆プチ』卒業が悲しかったけど、『nicola』が決まって飛び跳ねて喜びました。ファッションが好きだという気持ちには自信があるし、ひと目見た瞬間注目しちゃうぐらい光を放ちます！ ひとつの成長記録として僕のことを見てほしいです。
▼善如寺來
控えめに言ってめっちゃうれしかったです。いつも仕事に行く時はその現場に合わせた姿をイメージするので、これから「nicolaの自分」を作っていきたいです。モデルとして服を主役にできるように、着こなせる体づくりにも力を入れます！
▼山岸想
3人同時に知らせを聞いて驚きました。僕たち3人にしか出せない華があるので、読者の皆さんにはそこに注目してほしいです。僕は服に合わせた山岸想になれるから、ふわふわ想、ワイルド想、クール想…いろんなギャップに夢中になってください！
■編集部コメント
姉妹雑誌『ニコ☆プチ』で約1年半レギュラーメンズモデルを務めていた“だいにょじそう”の3人が『nicola』に進級し、連載ページが始まります！
圧倒的な華を持つ宮岡さん、天性のモデル力を備えた善如寺さん、写真からチャーミングな魅力があふれる山岸さん。
ひとりで撮影している時はもちろん最高だけど、3人そろうとなんだか「最強」という言葉がぴったり。表現力にも磨きがかかり、モデルとしてぐっとおしゃれに大人っぽくレベルアップしていく姿を追っていきます！
同企画では毎号テーマに合わせ、おしゃれ度に磨きをかけるためさまざまなメンズコーデに挑戦。9 月号では夏のマストアイテム「Tシャツ」をテーマに、全15スタイルを披露。超仲良しで良きライバル。“だいにょじそう”が魅せるファッションスタイルに注目だ。
■メンバーコメント
▼宮岡大愛
（姉妹雑誌の）『ニコ☆プチ』卒業が悲しかったけど、『nicola』が決まって飛び跳ねて喜びました。ファッションが好きだという気持ちには自信があるし、ひと目見た瞬間注目しちゃうぐらい光を放ちます！ ひとつの成長記録として僕のことを見てほしいです。
▼善如寺來
控えめに言ってめっちゃうれしかったです。いつも仕事に行く時はその現場に合わせた姿をイメージするので、これから「nicolaの自分」を作っていきたいです。モデルとして服を主役にできるように、着こなせる体づくりにも力を入れます！
▼山岸想
3人同時に知らせを聞いて驚きました。僕たち3人にしか出せない華があるので、読者の皆さんにはそこに注目してほしいです。僕は服に合わせた山岸想になれるから、ふわふわ想、ワイルド想、クール想…いろんなギャップに夢中になってください！
■編集部コメント
姉妹雑誌『ニコ☆プチ』で約1年半レギュラーメンズモデルを務めていた“だいにょじそう”の3人が『nicola』に進級し、連載ページが始まります！
圧倒的な華を持つ宮岡さん、天性のモデル力を備えた善如寺さん、写真からチャーミングな魅力があふれる山岸さん。
ひとりで撮影している時はもちろん最高だけど、3人そろうとなんだか「最強」という言葉がぴったり。表現力にも磨きがかかり、モデルとしてぐっとおしゃれに大人っぽくレベルアップしていく姿を追っていきます！