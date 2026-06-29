暑い日に食べたい！さっぱり＆ピリ辛で楽しむ「夏中華」レシピ7選
暑い日こそ食べたい！手軽でおいしい中華レシピ
自家製だれで楽しむ具だくさん冷やし中華
暑さで食欲が落ちがちな日でも、つるっと食べやすい冷やし中華。
麺つゆをベースにした自家製だれは、酢やごま油、にんにく、生姜の風味が効いていて、香り豊かでさっぱりとした味わいに仕上がります。
冷やし中華｜Instagram（＠crachtheswanky）しっとりやわらか！薬味たっぷりよだれ鶏
出典：https://www.instagram.com
鶏むね肉を低温で調理することで、驚くほどしっとりやわらかな食感に仕上がる「よだれ鶏」。
ポン酢と食べるラー油を合わせた香味だれが食欲を刺激し、暑い日でも箸がどんどん進みます。
たっぷりのねぎや生姜を添えれば、さっぱり感もアップ！ さらに茹で汁はスープとして活用できるので、無駄なく楽しめるのもうれしいポイントです。
よだれ鶏｜Instagram（＠otennkimama）夏野菜がおいしい！なす入りチンジャオロース
たけのこの代わりに「なす」を使ったアレンジ「チンジャオロース」。
とろっとやわらかい「なす」に甘辛い味がしっかり染み込み、ピーマンのシャキシャキ食感とのコントラストが楽しめます。
少ないお肉でも満足感があり、節約しながらボリュームを出せるのも魅力。ご飯のおかずはもちろん、丼にしてもおいしい夏向けの中華です。
チンジャオロース｜Instagram（＠ponkotsu_0141）彩り鮮やか！ぷりぷりえびの夏炒飯
えびのぷりぷり食感と、ズッキーニや紫玉ねぎなどのカラフルな野菜を合わせた夏らしい炒飯。見た目が華やかなので、食卓に並べるだけで気分も上がります。
野菜の食感と甘みがアクセントになり、いつもの炒飯とはひと味違うおいしさ。休日ランチや夏休みのお昼ごはんにもぴったりの一品です。
えび炒飯｜Instagram（＠kiyogohantv）夏野菜でアレンジする基本のレバニラ
スタミナメニューの定番「レバニラ」を、パプリカや新玉ねぎで彩りよくアレンジ。
甘みのある野菜が加わることで食べやすくなり、レバーが苦手な人にもおすすめです。
中華料理店で食べるイメージの強いですが、実は家庭でも意外と簡単に作れます。暑さで疲れがちな時期の献立にも取り入れたいひと皿です。
レバニラ｜Instagram（＠yy_otsumami）とろ〜りあんが決め手！ご飯が進む麻婆なす
旬のなすをたっぷり使った「麻婆なす」は、夏の食卓にぴったりのご飯泥棒メニュー。
ひき肉の旨みと味噌、オイスターソースのコクが合わさった濃厚なあんが、とろけるなすによく絡みます。
ラー油を後から加えるスタイルなので、辛いものが苦手な人や子どもがいる家庭でも作りやすいのが魅力。なすを豆腐に替えれば麻婆豆腐としても楽しめる、覚えておきたい万能レシピです。
麻婆なす｜Instagram（＠kyounoouchigohan）
手軽に作れて大満足！夏中華を楽しもう
冷たい麺や香味野菜たっぷりのおかず、彩り豊かな炒め物など、夏の中華は暑い季節だからこそおいしく感じるメニューばかり。
さっぱり食べたい日も、しっかり食べたい日も、その日の気分に合わせて楽しめるのが魅力です。ぜひお気に入りの一品を見つけて、夏の食卓に取り入れてみてください。