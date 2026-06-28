人気デュオ「コブクロ」の小渕健太郎さん（４９）が、路上ライブをする若き日の２人を描いたイラストの著作権が、結成の地・堺市に無償譲渡された。

市は、堺のＰＲにつながるグッズ製作などに期待して、民間事業者らが無料で使用できるようにしており、今月１日から申請を受け付けている。（福永正樹）

小渕さんと堺出身の黒田俊介さん（４９）は、別々に路上ライブをしていた１９９８年に出会って意気投合。同年９月８日にコブクロを結成した。

南海堺東駅前の堺銀座商店街（堺市堺区）には、その日付を店名にした飲食・物販店「九月八日」があり、イラストは店のシャッターにデザインされている。路上に敷いた段ボールに座り、ギターを抱える２人の姿が生き生きと描かれている。

市によると、店の発起人でもある黒田さんから「堺の観光振興に役立ててほしい」との申し出があり、店の運営会社から市に著作権が譲渡されたという。

グッズなど活用申請受け付け

市は、使用目的を「イラストを活用したグッズなどで堺観光を活性化するもの」としており、希望者は、市ホームページに掲載している申請用紙に必要事項を記入し、市観光推進課に提出する。問い合わせは同課（０７２・２２８・７４９３）へ。

展望ロビーでも展示

若き日の２人を描いたイラストは、堺銀座商店街の飲食・物販店「九月八日」の店頭にあしらわれているほか、現在、商店街近くの堺市役所２１階展望ロビーで開催中の企画展「ＴＨＩＳ ＩＳ ＫＯＢＵＫＵＲＯ’Ｓ ＨＯＭＥＴＯＷＮ ＳＡＫＡＩＨＩＧＡＳＨＩ コブクロが出逢った街、堺東」でも展示されており、楽しむことができる。

会場を訪れた大阪市旭区の会社員（５４）はイラストをじっくりと眺め、「ボーカルの黒田さんがギターを手にしている姿は珍しい。２人の『始まり』を感じます」と笑顔だった。

会場ではほかに、２人の等身大パネルやゆかりの地マップなどを展示。メッセージボードには、ファンからの「昔、路上で会いました。こんなに有名になるなんて」「ずっと一緒に生き続けます」などのコメントが並べられている。企画展の開催は来年３月末まで。