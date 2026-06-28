◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルエンチン ― ヨルダン（2026年6月27日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、既に1位で決勝トーナメント進出を決めているアルゼンチンがヨルダンと対戦。FWリオネル・メッシ（39）が3試合連続となる今大会6点目を挙げ、W杯通算19点として最多記録を自ら更新した。

今月24日に39歳の誕生日を迎えたメッシは、この試合はベンチスタート。アルゼンチンが2―1とリードした後半15分から登場し、同30分にFKを直接決めた。ゴール正面の位置から壁の左端をグラウンダーで抜く技ありの一撃。W杯では前回22年カタール大会から7試合連続ゴールで、1958年大会のフォンテーヌ（フランス）と70年大会のジャイルジーニョ（ブラジル）の6試合連続得点を上回る史上初の快挙となった。

メッシは1次リーグ初戦のアルジェリア戦でW杯最年長記録となるハットトリックをマーク。第2戦のオーストリア戦でも2点を挙げ、クローゼ（ドイツ）の16点を抜いてW杯単独最多得点記録を樹立していた。