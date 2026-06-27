月詠みが、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌の「朔日 feat. 吉乃」のMVを公開した。

今作は、月詠みとして新たに幕を開けた「Session Story」の第1弾楽曲。単なるコラボではなく、楽曲ごとに異なるアーティストと物語を作り上げていく月詠みの新たな企画となる。第1弾アーティストには、歌い手として活躍する「吉乃」が参加した。

吉乃

楽曲はユリイ・カノンが作詞・作曲・アレンジを手がけ、月詠みの原点とも言える、エッジの効いたギターロックサウンドに。そして、吉乃の力強さと繊細さを併せ持つ歌声が、楽曲の世界観を鮮やかに表現しているという。

本日公開されたMVは、「それを僕らは神様と呼ぶ」でもタッグを組んだサイトウユウマが手がけた。荒廃した世界に佇む少女と月をモチーフに、答えの見えない葛藤、それでも前へ進もうとする強い願いを描写。「月が消えても 夢が潰えても」という楽曲のメッセージとリンクする、静謐かつ幻想的な映像作品に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/Yvsj66s4W7k

◾️「朔日 feat.吉乃」

2026年2月11日 リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu

※アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』ED主題歌

◾️アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』 ▼物語

新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。

それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。 クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、

写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、

ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。 ロストフィールド発生の原因とは。

灯台でウィンを待つものとは。

そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。 自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。 ▼配信情報

2026年2月6日(金)配信開始

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて

全4話 毎週金曜20:00配信 ▼スタッフ情報

原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）

ストーリー原案 松本しげのぶ

キャラクターデザイン原案 金林洋 監督 福島利規

シリーズ構成 加藤陽一

キャラクターデザイン 橋詰力

美術監督 明石聖子

色彩設計 石川恭介

撮影監督 茂木智孝

CGディレクター 田所洋行

音響監督 高寺たけし

音楽 坂部剛 アニメーション制作統括 松倉友二

アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE ▼キャスト

斬札ウィン 鵜澤正太郎

アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉

香取ニイカ 菱川花菜

九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也

ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン：加瀬康之

ボルシャック・バクテラス：藤井隼

ほか ▼原作情報

『Duel Masters LOST』

原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）

作品ページ：https://www.corocoro.jp/title/44 ▼『Duel Masters LOST』とは

2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。

『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。 ▼第1章＆第2章 配信情報

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて

第1章＆第2章 全8話を配信中 アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト：

https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/

デュエル・マスターズTCG 公式サイト：https://dm.takaratomy.co.jp/

アニメ『デュエル・マスターズ』シリーズ公式X（旧Twitter）：https://x.com/duema_anime

ニイカ公式TikTok：https://tiktok.com/@nika.chamu

デュエル・マスターズTCG公式X（旧Twitter）：https://x.com/t2duema

アニメ『Duel Masters LOST 』第1章、第2章：

https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L

◾️「世界の歩き方」

2026年4月29日（水）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/ThroughtheWorld

※「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」書き下ろし曲