月詠み、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』ED主題歌「朔日 feat. 吉乃」のMV公開
月詠みが、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌の「朔日 feat. 吉乃」のMVを公開した。
今作は、月詠みとして新たに幕を開けた「Session Story」の第1弾楽曲。単なるコラボではなく、楽曲ごとに異なるアーティストと物語を作り上げていく月詠みの新たな企画となる。第1弾アーティストには、歌い手として活躍する「吉乃」が参加した。
楽曲はユリイ・カノンが作詞・作曲・アレンジを手がけ、月詠みの原点とも言える、エッジの効いたギターロックサウンドに。そして、吉乃の力強さと繊細さを併せ持つ歌声が、楽曲の世界観を鮮やかに表現しているという。
本日公開されたMVは、「それを僕らは神様と呼ぶ」でもタッグを組んだサイトウユウマが手がけた。荒廃した世界に佇む少女と月をモチーフに、答えの見えない葛藤、それでも前へ進もうとする強い願いを描写。「月が消えても 夢が潰えても」という楽曲のメッセージとリンクする、静謐かつ幻想的な映像作品に仕上がっているとのことだ。
◾️「朔日 feat.吉乃」
2026年2月11日 リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu
※アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』ED主題歌
◾️アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』
▼物語
新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。
それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。
クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、
写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、
ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。
ロストフィールド発生の原因とは。
灯台でウィンを待つものとは。
そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。
自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。
▼配信情報
2026年2月6日(金)配信開始
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
全4話 毎週金曜20:00配信
▼スタッフ情報
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
ストーリー原案 松本しげのぶ
キャラクターデザイン原案 金林洋
監督 福島利規
シリーズ構成 加藤陽一
キャラクターデザイン 橋詰力
美術監督 明石聖子
色彩設計 石川恭介
撮影監督 茂木智孝
CGディレクター 田所洋行
音響監督 高寺たけし
音楽 坂部剛
アニメーション制作統括 松倉友二
アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE
▼キャスト
斬札ウィン 鵜澤正太郎
アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉
香取ニイカ 菱川花菜
九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也
ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン：加瀬康之
ボルシャック・バクテラス：藤井隼
ほか
▼原作情報
『Duel Masters LOST』
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
作品ページ：https://www.corocoro.jp/title/44
▼『Duel Masters LOST』とは
2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。
『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。
▼第1章＆第2章 配信情報
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
第1章＆第2章 全8話を配信中
アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト：
https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/
デュエル・マスターズTCG 公式サイト：https://dm.takaratomy.co.jp/
アニメ『デュエル・マスターズ』シリーズ公式X（旧Twitter）：https://x.com/duema_anime
ニイカ公式TikTok：https://tiktok.com/@nika.chamu
デュエル・マスターズTCG公式X（旧Twitter）：https://x.com/t2duema
アニメ『Duel Masters LOST 』第1章、第2章：
https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L
◾️「世界の歩き方」
2026年4月29日（水）リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/ThroughtheWorld
※「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」書き下ろし曲
関連リンク
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