ＭＬＢマリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が２７日、都内で取材に応じ、サッカー北中米Ｗ杯の決勝トーナメント初戦でブラジルと対戦する日本代表に向け、“イチ流”のエールと期待を寄せた。

「サッカーに限らず日本代表のチームには、日本の技術や力を世界に示してほしい（気持ちは）当然ある。けどそれが結果として出たとき、出なかったときに、日本人としてどんな態度を取っていくかが僕は興味を持っている。どんな言葉を残すのか…そういう意識をもってほしい。レギュラーシーズンのゲームでは響かない言葉も、世界での大会はものすごく影響を持つ。日本代表としての意識は、僕はそこに重きを置いていた。結果はもちろんですけど、その自覚をもってほしい」

北中米を舞台に１１日から開幕したＷ杯。米に住むイチローさんは興味津々で、多くの試合を観戦しているという。「普段はアメリカにいるのでアメリカ時間で見られる。９時、１２時、３時、６時。４試合見ることもある」と明かした。またサッカー選手の１試合の運動量にも触れ、「サッカーの選手はこんなに動くの！？って。なんなら審判もアスリート。野球とは全然違うし、同じように動こうとすると５分も持たない。サッカー選手の体力はとんでもない」と目を丸くした。

野球選手とサッカー選手の意識の違いにも言及した。「サッカーは完全にチームプレー。役割があって、ゴールのための流れがある。（野球は）めんどくさい競技で、球を速くとか自分との戦いが増えている」と話し、「『チームのために』という感じがうらやましい。野球もチームのためにというのはあるけど、成績が出せなかったらボロクソ言われてクビにされる。チームのためにと言いたいけど、そうは言っていられない」と続けた。

この日は、都内のＭＵＦＧ国立で行われた「第２回 イチロー ＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ（ドリームフィールドデイ）」に出演した。ユニクロが協力し、参加した小学生らにスポーツを通して“好き”を見つけてもらうイベント。サッカー元日本代表の中山雅史さん、陸上日本代表の末続慎吾と３人で講師を務めた。

イチローさんは子どもたちに「手加減しないですよ？」などと宣言して笑わせながら、キャッチボールなどで優しく丁寧に指導。「小さい子たちに、体を動かすことは楽しいことで高めていくきっかけにもなる。好きを見つけるそんな思いで接している」と胸の内を明かし、「子どもたちにプロってこうなんだって見せてあげないとダメ。（イベントは）これからも続けていく、そういう気持ちになった」と満足そうな表情を浮かべた。