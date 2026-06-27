韓国が２大会連続決勝トーナメント進出へついに崖っぷちに追い込まれた。

２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっている韓国。各組３位の上位８チームに決勝Ｔ切符が転がり込む中だが、この日も決定ならず。Ｇ組のイラン、Ｉ組のセネガルに抜かれ、１次Ｌ終了の９チームのうち７位に、暫定も含めると８位に転落し、追い込まれた。

悪夢のシナリオが進んでしまった。この日、未明に行われたＩ組で勝ち点０で３位争いを繰り広げていた２国の激突はセネガルがイラクに５−０で大勝。得失点を大きく上積み、韓国を上回った。最後に行われたＧ組ではイランがエジプトと引き分けて、勝ち点３、得失点０で、韓国を上回った。

前日２６日は最初に試合があったＥ組はすでに１位通過を決めていたドイツがエクアドルにまさかの敗戦。エクアドルが勝ち点４に伸ばし、３位での通過を決めた。続くＦ組は日本が２点差以上でスウェーデンに勝利すれば、Ｆ組３位のスウェーデンより上位となり、突破の確率が高まったが、引き分けでスウェーデンが勝ち点４に伸ばして、韓国より上位となり突破を決めた。最後に試合が行われたＤ組も勝ち点３で並んでいた２位豪州と３位パラグアイが引き分けで勝ち点４に。パラグアイが韓国を上回った。

残る組ではＪ組が２位オーストリア、３位アルジェリアがともに勝ち点３で、引き分けもしくはアルジェリアの１点差勝ちながら３位が韓国を上回る。

Ｋ組は勝ち点１で３位のコンゴと勝ち点０で４位のウズベキスタンの対戦でコンゴが勝てば勝ち点４まで浮上する。Ｌ組は勝ち点４で２位のガーナと勝ち点３で３位のクロアチアが激突。引き分けもしくはクロアチアの勝ちで３位が韓国を上回る。

◇Ａ〜Ｉ９組終了時点での３位チームの順位は次の通り。（○は通過決定、※は最終戦未消化）

○１位スウェーデン（Ｆ） 勝ち点４、得失点０、総得点７

○２位エクアドル（Ｅ） 勝ち点４、得失点０、総得点２

○３位ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ） 勝ち点４、得失点-１、総得点５

○４位パラグアイ（Ｄ） 勝ち点４、得失点-２、総得点２

○５位セネガル（Ｉ） 勝ち点３、得失点＋２、総得点８

６位イラン（Ｇ） 勝ち点３、得失点０、総得点３

※７位クロアチア（Ｌ） 勝ち点３、得失点-１、総得点３

８位韓国（Ａ） 勝ち点３、得失点-１、総得点２

※９位アルジェリア（Ｊ） 勝ち点３、得失点-２、総得点２

１０位スコットランド（Ｃ） 勝ち点３、得失点-３、総得点１

１１位ウルグアイ（Ｈ） 勝ち点２、得失点-１、総得点３

※１２位ＤＲコンゴ（Ｋ） 勝ち点１、得失点-１、総得点１