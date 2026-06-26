〈「ミスすればキミの彼女と性行為」男子学生はなぜ応じてしまったのか⋯ヤクザまで利用した【専門学校講師(31)の卑劣な手口】(平成21年の事件)〉から続く

「お前が仕事でミスをすれば、彼女と性行為をする」――3000万円という架空の「迷惑料」で教え子カップルを支配した専門学校講師。

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男の要求はエスカレートの一途をたどり、悪質な「ポイント制」の性暴力や動画撮影など、狂気の実態が2人を追い詰めていく。

しかし、限界を迎えた教え子の「ある反撃」で事態は急転。公判で「彼女から誘われた」と言い放った鬼畜講師の呆れた弁解と、裁判所が下した厳しい審判とは？ 平成21年、大阪で起きたハラスメント事件の結末をお届けする。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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「体で払うのはどうだ」

「先生、それはあんまりです。3000万円の他に年率18％の利息も払えだなんて……。学生はアルバイトしても、月10万円の支払いがせいぜいです。せめて利息なしの月10万円払いにしてください」

飯田はその申し出を受ける代わりに、由美さんにこんな提案をした。

「それならキミが保証人として、払えないときは体で払うというのはどうだ。それなら利息なしで、総額も1〜2割を引いてやってもいいぞ」

飯田はますます石田さんにプレッシャーをかけ、「お前がしっかりしないと、彼女を売ることになるぞ！」などと脅迫した。石田さんのやる気を引き出すという名目で、由美さんにセクハラ行為を繰り返した。

結局、石田さんは支払いを滞らせてしまい、飯田は「約束だ」と言って、由美さんと肉体関係を結んだ。

「お前がしっかりしないと、オレと彼女の関係が続いていくことになるぞ！」

性行為を強要

さらに飯田は「お前が仕事でミスをすれば、彼女とセックスする」というポイント制を導入。毎週1回、ポイントに応じて由美さんと性行為することを認めさせた。

「1人の女の子が腹をくくってるんや。お前も甲斐性を見せろ。それに負けないぐらいカッコいい男になれ！」

さらに飯田は「課題」と称して、石田さんに由美さんの陰毛を剃るように命じ、それをメールで送るように指示した。上司になった飯田には逆らえず、石田さんは計10枚の写真を送ることにした。

石田さんが助手になって1カ月も経つと、飯田は授業の資料作りも「オレにはメリットがない」と言って、手伝わなくなった。

由美さんが見かねて助けを求めると、「オレの授業料とタクシー代をよこせ」と要求した上、「資料作りを手伝うんだから、オレを楽しませろ」と言って、由美さんに性行為を要求した。

飯田は2人が暮らすアパートに泊まり込み、徹夜で作業を手伝った後、翌朝になると石田さんを追い出し、由美さんと行為にふけった。

「明日もだ。ポイントがたまっているからな」

その翌日も飯田はアパートに押しかけ、何度も性行為を楽しんだ。

石田さんが外から戻ってきてもパンツ姿で居座り、「お前たちは日頃、どんなセックスをしてるんだ？」などと質問。

石田さんが「足でしてもらっています」と答えると、「やってみせろ」と要求。由美さんと石田さんの行為中の様子を見た飯田は笑い転げ、その様子を携帯電話で撮影した。

「オレから逃げられると思うなよ」

「オレから逃げられると思うなよ。逃げたりしたらどうなるか。お前が金を払えなければ、保険金をかけて殺してやる。2億円払え。そしたら、自由の身にしてやるよ」

由美さんは飯田の機嫌を損ねないようにするためだけに性行為し、「お前は2億円の女やな」と笑われていた。もはや何のためにセックスしているのかも分からなくなっていた。

2人の我慢は限界になっていた。その後も飯田は金銭を要求し、「月末までに92万円を支払え」などと無理難題をふっかけ、その代償として由美さんとの性行為を繰り返した。

由美さんは精神的にボロボロになった。石田さんは「もう手に負えない。親に相談しよう」と決断。飯田と連絡を絶ち、知人宅に身を寄せた。そこから飯田に電話すると、「金を払えないなら、お前たちを債権業者に売るから、身分証明書を出せ！」などと怒鳴りつけられた。

そこで石田さんは言った。

「先生、もう自分たちは限界です。今日の電話の内容は録音しました。警察に相談しますから」

その途端、飯田は手のひらを返し、「待て、借金の件はチャラにする。お前たちと同意があってやったことなのに、オレだけを悪者にするのはやめてくれ！」と慌てふためいた。

ついに逮捕

石田さんと由美さんは警察に告訴。飯田は恐喝や強姦などの疑いで逮捕された。

事件が明るみに出ると、学校側は2日後に飯田を懲戒解雇にした。しかし、飯田は公判で見苦しいまでの言い訳を重ねた。

「彼らには、言葉の重みを持たせるために3000万円という金額を出したにすぎない。本気で取るつもりはなかった。セックスは彼女から誘われた。

『先生、彼氏を指導してください。その代わりセックスしましょう。自分は性経験が少ないので、スキルアップしたいです』と相談された。2人によって作られた罪をどう反省していいのか分からない」

刑事が激怒「お前は人間じゃない」

飯田を取り調べた刑事は「お前は人間じゃない。お前のやったことは死んでも償いきれん！」と吐き捨てた。また、検事にも「併合罪を付けて30年求刑してやる。お前の教え子を全員呼んで証言させてやる」などと説教された。

そのことを飯田は「不当な取り調べを受けました。警察や検察に対する不満は大いにあります」と泣きながら訴えた。

飯田は勤務先のHPに写真付きで紹介され、こんなメッセージを載せていた。

『目まぐるしく流れるIT業界にて、必要とされるのは人間力であり、そこを基礎として知識技術が評価されます。今、自分にとってどのような活動が必要であるか見極めて下さい。人間力を伸ばす為に、どのような活動が必要なのかを。何か目標を設定してそれを叶える為に行動を起こし、沢山の事を見て感じて成長して下さい。

資格試験取得を、楽しい学生生活を、バイトで様々な経験を得る事を目標にしても良いでしょう。自主的に積極的に行動を起こす事が、今一番大切なのではないかと思うのです。そして「ラク」と「タノシイ」の違いをきちんと理解して、厚みがあり、内容の濃い、有意義な学生生活を送って下さい』

もう二度と教壇に立つ日は来ないだろうが、こんな講師が実在していたというだけでも驚きだ。

男の末路⋯

裁判所は「度重なる金銭の搾取が認められ、被害者が畏怖していることに乗じて性的暴行を加えていた事実も認められる。

被告人は専門学校の講師という立場を利用し、教え子の男性に『3000万円を払わなければ殺すぞ』と脅したり、教え子の女性に『オレの愛人になれば利息を負けてやる』などと言って、する義務のない行為を強要した。

男性には『2億円の代わりにできることは何か』などと言って、交際相手の女性との性行為を認めさせたり、女性には『交際相手が帰ってくるまでに3回射精させろ』などと言って、膣内射精を伴う性的暴行を繰り返すなど、精神的肉体的に多大な苦痛を与えた。被告人は不合理な弁解に終始し、反省もしていない」と断罪し、懲役11年を言い渡した。

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（諸岡 宏樹）