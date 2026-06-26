サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第3戦で日本がスウェーデンと引き分けたことについて、中国のSNS・微博（ウェイボー）では「日本も韓国に復讐している」とのワードがトレンドトップ5入りした。

26日に行われた試合は、日本が56分に前田大然のゴールで先制するも、62分にスウェーデンに追い付かれ引き分けに終わった。この結果、グループFは1位が2勝1分（勝ち点7）のオランダ、2位が1勝2分（同5）の日本、3位が1勝1分1敗（同4）のスウェーデン、4位が3敗（同0）のチュニジアとなった。

日本のスウェーデン戦引き分けは韓国にとって不利に働いた。今大会はグループ3位の12チームのうち8チームが決勝トーナメントに進出するが、グループA 3位の韓国は勝ち点3。スウェーデンが日本戦で勝ち点を4に伸ばして韓国を上回ったことで、韓国の決勝トーナメント進出がさらに厳しくなった。

これに先立ち、グループEのドイツ対エクアドルの試合では、ドイツが格下相手にまさかの逆転負けを喫し、同組3位のエクアドルの勝ち点が4まで伸び韓国を逆転。18年のロシア大会でドイツと韓国の間に因縁があったことから、微博では「ドイツが韓国に復讐」とのワードがトレンド1位にまで上昇していた。

また、日本については微博のフォロワー135万のあるブロガーが「もともと日韓関係は良好とは言えないが、今回はサッカーのピッチ上でも日本が韓国を追い込む形になっている」と指摘。「ドイツが韓国に復讐したと思ったら、今度は日本が（韓国に）もう一太刀浴びせた。韓国はまるで四面楚歌の状態だ」とつづっている。

いずれにせよ、ドイツの敗戦、日本の引き分けによって、他力本願の韓国はますます厳しい状況に追い込まれている。26日午前の時点で、各グループ3位の12チームの中で韓国は5位。残る試合でほかのチームが勝ち点を積み上げ、韓国が9位以下に転落すれば、韓国は敗退となる。（翻訳・編集/北田）