明日27日は、台風7号と8号、前線の影響で雨の所が多く、近畿や東海、関東甲信を中心に雨や風が強まります。28日以降、天気が短い周期で変わるものの、気温は高めで30℃以上の真夏日地点が増加するでしょう。7月に入ると熱帯夜の所も増えてきます。

1週目 明日27日も大雨警戒 28日以降は晴れる日多い 沖縄は梅雨明けへ

明日27日も前線が本州付近に延びるでしょう。台風7号が東よりに進み、台風8号が東日本太平洋側に接近する予想です。

九州と中国、四国は明け方まで雨や雷雨でしょう。天気は回復傾向ですが、台風の進路に近い九州南部と四国太平洋側では、午前を中心に風が強く吹く所もあります。近畿と東海、関東甲信は午前中ほど広い範囲で雨脚が強まり、局地的に非常に激しく降るでしょう。これまでの雨で、地盤の緩んでいる所や増水している川があり、災害の危険度がさらに高まるおそれがあります。太平洋沿岸の地域は強い風にも十分な注意が必要です。北陸や東北、北海道は、午前中に所々で雨や雷雨となるでしょう。





28日は雨雲が次第に離れます。その先、関東から九州は天気が短い周期で変化し、7月1日と2日は広く雨が降るでしょう。沖縄は1日頃から晴れて、ようやく梅雨明けとなりそうです。

2週目 真夏日地点が増加 熱帯夜も

この期間は、日本の北が低気圧の通り道となりそうです。

北海道や東北、北陸では曇りや雨の日が多いでしょう。一方、関東から西は晴れる日が多くなる見込みです。



南から暖かい空気が流れ込み、全国的に気温の高い状態が続くでしょう。札幌でも日中の気温が連日25℃以上の予想で、蒸し暑くなりそうです。関東から西では広く30℃以上となるでしょう。夜も気温があまり下がらず、西の地域を中心に、熱帯夜(最低気温が25℃を下回らない)の所も増えてきそうです。熱中症のリスクが高まりますので、対策を万全にしてお過ごしください。