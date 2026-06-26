実写版「モアナ」公開記念！ アニメ版『モアナと伝説の海』7月24日放送決定
実写版『モアナと伝説の海』が7月31日より公開されるのを記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では公開1週間前の7月24日に、アニメーション版『モアナと伝説の海』（2016）を放送する。
【写真】アニメ版『モアナと伝説の海』より場面カット
美しい海に選ばれ、愛された少女の運命と成長を、圧巻の歌声と極上の映像美で紡ぐ感動のファンタジー・アドベンチャー。
盗まれた女神の「心」を取り戻し、世界に平和をもたらす…。このあまりにも大きな使命に悩み傷つきながらも、少女モアナは、愛する人々を守るため未知なる大海原へと飛び出す。旅の途中で出会ったのは、自信満々で一癖ある“伝説の英雄・マウイ”。正反対の2人が激しい試練を乗り越え、共に絆を深めながら、自らの進むべき道を切り拓いていく。
自らの足で歩み出す「新しいディズニープリンセス」として世界中で共感の嵐を巻き起こした、ディズニー・アニメーションが誇る至高の名作。ハラハラドキドキの冒険と、心震える最高の音楽をこの機会に改めて楽しみたい。
監督は、『リトル・マーメイド』や『アラジン』で世界中から絶大な信頼を集める名コンビ、ジョン・マスカーとロン・クレメンツ。脚本には、『ズートピア』シリーズを手掛け、現在はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最高クリエーティブ責任者を務めるジャレド・ブッシュが参画し、物語に圧倒的な深みを与えている。
音楽にも、最高の才能が集結。トニー賞やグラミー賞に輝くブロードウェーの至宝リン＝マニュエル・ミランダをはじめ、ブロードウェー・ミュージカル版『ライオン・キング』にも関わっているマーク・マンシーナ、サモア出身のオペタイア・フォアイの3人が、圧巻のサウンドトラックを生み出している。
日本語吹替は、“海に選ばれた少女”主人公モアナ役に屋比久知奈（やびく・ともな）、“伝説の英雄”マウイ役に尾上松也、モアナの祖母・タラ役には夏木マリ。そのほか、海底にある魔物の国「ラロタイ」に棲むヤシガニの怪物タマトア役をロックミュージシャンのROLLYが務めるなど、各分野からの実力者たちが顔を揃えた。
なお放送当日、視聴者と感情を共有するWEB企画「金曜ロードシアター」には、本作で声優参加もしている辻岡義堂アナウンサーが登場する。
アニメーション版『モアナと伝説の海』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて7月24日21時放送（本編ノーカット）。
【写真】アニメ版『モアナと伝説の海』より場面カット
美しい海に選ばれ、愛された少女の運命と成長を、圧巻の歌声と極上の映像美で紡ぐ感動のファンタジー・アドベンチャー。
盗まれた女神の「心」を取り戻し、世界に平和をもたらす…。このあまりにも大きな使命に悩み傷つきながらも、少女モアナは、愛する人々を守るため未知なる大海原へと飛び出す。旅の途中で出会ったのは、自信満々で一癖ある“伝説の英雄・マウイ”。正反対の2人が激しい試練を乗り越え、共に絆を深めながら、自らの進むべき道を切り拓いていく。
監督は、『リトル・マーメイド』や『アラジン』で世界中から絶大な信頼を集める名コンビ、ジョン・マスカーとロン・クレメンツ。脚本には、『ズートピア』シリーズを手掛け、現在はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最高クリエーティブ責任者を務めるジャレド・ブッシュが参画し、物語に圧倒的な深みを与えている。
音楽にも、最高の才能が集結。トニー賞やグラミー賞に輝くブロードウェーの至宝リン＝マニュエル・ミランダをはじめ、ブロードウェー・ミュージカル版『ライオン・キング』にも関わっているマーク・マンシーナ、サモア出身のオペタイア・フォアイの3人が、圧巻のサウンドトラックを生み出している。
日本語吹替は、“海に選ばれた少女”主人公モアナ役に屋比久知奈（やびく・ともな）、“伝説の英雄”マウイ役に尾上松也、モアナの祖母・タラ役には夏木マリ。そのほか、海底にある魔物の国「ラロタイ」に棲むヤシガニの怪物タマトア役をロックミュージシャンのROLLYが務めるなど、各分野からの実力者たちが顔を揃えた。
なお放送当日、視聴者と感情を共有するWEB企画「金曜ロードシアター」には、本作で声優参加もしている辻岡義堂アナウンサーが登場する。
アニメーション版『モアナと伝説の海』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて7月24日21時放送（本編ノーカット）。