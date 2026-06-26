ドル円、１６２円台をうかがう展開を維持＝ＮＹ為替 ドル円、１６２円台をうかがう展開を維持＝ＮＹ為替

ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１６１円台後半と、１６２円台をうかがう展開が続いている。この日発表の５月のＰＣＥ価格指数は、高インフレを示す内容ではあったものの、警戒したほどではなかったとの印象が広がった。短期金融市場でも年内の米利上げ期待が後退。９月利上げの確率は７５％程度まで低下している。



米国債利回りが低下し、為替市場もドル安の反応が見られたものの、ドル円は１６１円台後半の水準を維持している。ユーロ円やポンド円といったクロス円が上昇する中、ドル円も１６２円台をうかがう展開は維持。



ストラテジストからは、利上げ期待が過度に強まっているように見え、ドルは年後半にかけて弱含む可能性があるとの見方も出ている。ＦＲＢは政策金利を中立金利の範囲に置いているため、長期間に渡り金利を据え置く可能性が高いという。仮にＦＲＢが年末までに利上げを実施したとしても、ドルがさらに上昇するには、市場が現在織り込んでいる以上に積極的な利上げ経路が必要になるとも述べている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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