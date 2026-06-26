ユーロドルの下げ、今後は鈍化する可能性も＝ＮＹ為替 ユーロドルの下げ、今後は鈍化する可能性も＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はドルの戻り売りが優勢となる中、ユーロドルは１．３１ドル台後半に買い戻されている。目先は今週ブレイクした１．１４ドルを回復できるかに注目が集まる。一方、ユーロ円は一旦１８３．４０円付近に下落したものの、ＮＹ時間に入って１８４円台に買い戻される展開。



ユーロドルの下げは今後、鈍化する可能性が高いとの見方がアナリストから出ている。ユーロドルは、ＦＲＢの利上げ観測が強まる一方、ＥＣＢの追加利上げ期待が後退したことで、１年ぶりの安値水準となる１．１３ドル台前半まで一時下落。過去１年の大半に渡って推移してきた１．１４－１．２０ドルのレンジ下限を下抜けているが、逆にこのことが今後の下落余地を限定させる可能性があるという。



また、ＦＲＢとＥＣＢに対する市場の期待はすでに修正されており、相場が次の局面へ進むには新たな経済指標が必要になるとの見方も示している。



EUR/USD 1.1378 EUR/JPY 184.01 EUR/GBP 0.8615



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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