USJ、「バック・トゥ・ホグワーツ」開催決定 1夜限定のエリア貸し切りも【概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は25日、9月1日より大人気エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」で、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開 25周年を祝うアニバーサリー・イベントを開催すると発表した。
【画像】期間中に配布されるハリポタ世界の4つの寮をモチーフとしたデジタルバッジ
憧れの魔法界がスクリーンに初登場してから25周年の今年、同じく開業から25周年の“お祭り騒ぎ”で盛り上がるパークで、映画の名シーンに全身でひたり、あの感動を思い出し、体感できる特別なプログラムを開催する。9月1日から30日までの、「バック・トゥ・ホグワーツ」を皮切りに、秋から冬にかけて次々と開催する特別なプログラムを通じて、ファンと祝う。
「ハリー・ポッター」の世界でホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる「9月1日」は、世界中のファンが熱狂的に盛り上がる「バック・トゥ・ホグワーツ」と呼ばれる特別な日となっている。
9月1日当日、パーククローズ後のエリアをファン限定で貸し切る「バック・トゥ・ホグワーツ」スペシャル・イベントを開催する。特別な一夜の参加者には、“あの招待状”が届くかも…。ファンだけが集う特別な空間で、ゆったりと映画の世界に浸りながら、魔法学校の生徒気分で楽しめるスペシャル・プログラムを用意する。
さらに、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念し、映画にも登場する「百味ビーンズ」をモチーフにしたオリジナルステッカーを先行配布（一般配布は9月2日から）するほか、参加者限定で先行入手できる特別なデジタルバッジも用意する。
「バック・トゥ・ホグワーツ」開催期間中、パーク公式のファンプログラム「USJファン（無料）」に登録した人を対象に、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」を訪れると獲得できる期間限定デジタルバッジを用意。バッジは、魔法魔術学校の寮をイメージしたデザインで、期間中は毎週異なるデザインが登場する。さらに4種類のバッジをすべて集めると、5つ目のスペシャルデジタルバッジを獲得できる。
また9月1日から大人気アトラクション『ホグワーツ・キャッスルウォーク』が期間限定で復活する。
■『バック・トゥ・ホグワーツ・スペシャル・イベント』概要
開催日時：2026 年9月1日(火) 20: 30〜22:00
開催場所：『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』
参加申込：下記URLより「USJファン」へ登録の上、応募（7月1日 14:00~応募開始）』
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】期間中に配布されるハリポタ世界の4つの寮をモチーフとしたデジタルバッジ
憧れの魔法界がスクリーンに初登場してから25周年の今年、同じく開業から25周年の“お祭り騒ぎ”で盛り上がるパークで、映画の名シーンに全身でひたり、あの感動を思い出し、体感できる特別なプログラムを開催する。9月1日から30日までの、「バック・トゥ・ホグワーツ」を皮切りに、秋から冬にかけて次々と開催する特別なプログラムを通じて、ファンと祝う。
9月1日当日、パーククローズ後のエリアをファン限定で貸し切る「バック・トゥ・ホグワーツ」スペシャル・イベントを開催する。特別な一夜の参加者には、“あの招待状”が届くかも…。ファンだけが集う特別な空間で、ゆったりと映画の世界に浸りながら、魔法学校の生徒気分で楽しめるスペシャル・プログラムを用意する。
さらに、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念し、映画にも登場する「百味ビーンズ」をモチーフにしたオリジナルステッカーを先行配布（一般配布は9月2日から）するほか、参加者限定で先行入手できる特別なデジタルバッジも用意する。
「バック・トゥ・ホグワーツ」開催期間中、パーク公式のファンプログラム「USJファン（無料）」に登録した人を対象に、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」を訪れると獲得できる期間限定デジタルバッジを用意。バッジは、魔法魔術学校の寮をイメージしたデザインで、期間中は毎週異なるデザインが登場する。さらに4種類のバッジをすべて集めると、5つ目のスペシャルデジタルバッジを獲得できる。
また9月1日から大人気アトラクション『ホグワーツ・キャッスルウォーク』が期間限定で復活する。
■『バック・トゥ・ホグワーツ・スペシャル・イベント』概要
開催日時：2026 年9月1日(火) 20: 30〜22:00
開催場所：『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』
参加申込：下記URLより「USJファン」へ登録の上、応募（7月1日 14:00~応募開始）』
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
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