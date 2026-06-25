◇W杯北中米大会1次リーグA組 南アフリカ1ー0韓国（2026年6月24日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）に南アフリカ（FIFAランク60位）が韓国（同25位）と対戦。後半18分にFWタペロ・マセコ（AELリマソール）は値千金の先制ゴールを決めて勝利した。この結果により、韓国を抜いて大逆転の1次リーグC組2位通過。南アフリカ史上初の決勝トーナメント進出を決めた。

初戦のメキシコ戦では0―2の完敗を喫したが、2戦目のチェコ戦では試合終了間際にPKで同点に追いついて、大きな勝ち点1をもぎ取った。

勝てば決勝トーナメント進出の望みがつながる最終戦。前半から積極的にシュートを打ったが、ゴールネットを揺らすことは出来なかった。

0―0のスコアレスで後半に突入。後半18分にFWマセコがペナルティエリア中央から左足を振り抜いて先制に成功した。そのまま逃げ切った。勝ち点4でチェコがメキシコに敗れたため、試合前リーグ最下位から韓国を抜いて大逆転の2位通過。歴史的な決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦ではカナダと激突することが決定した。

＜A組順位＞

(1)メキシコ 勝ち点9（3勝）得点6 失点0 +6

(2)南アフリカ 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点2 失点3 -1

(3)韓国 勝ち点3（1勝2敗）得点2 失点3 -1

(4)チェコ 勝ち点1（1分け2敗）得点2 失点6 -4