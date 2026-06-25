モス史上最もぜいたく＆最高額な“うな重バーガー”数量限定で復活、国産うなぎ1尾分使用 26日から予約開始
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、2025年に販売し約1週間で完売した、1箱（2個）で1尾分の国産うなぎを使用した逸品「『モスの匠味（たくみ）』炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」を、土用の丑の日に合わせて数量限定で販売する。
【写真】うな重をモス流にアレンジ！笹の葉で包まれたモス史上最もぜいたくな“うな重バーガー”
あす26日午後3時からネット特別予約注文とモス公式オンラインショップでの予約販売を受け付け、7月17日から全国の店舗で引き渡しを開始する。
昨年、オンライン限定で販売され約1週間で完売した人気商品で、今年は7月26日の土用の丑の日に合わせて販売数量を拡大し、事前予約方式で展開する。
同商品は、1箱2個入りで国産うなぎ1尾分を使用したプレミアムな冷凍ライスバーガー。モス史上最高価格の商品として話題を集めた。昨年は1000箱限定で販売され、数量限定ながら大きな反響を呼んだことから、今回は全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）で受け取り可能な形で販売する。
バーガーには、一般的な流通品よりも一回り大きく肉厚な国産うなぎを使用。1尾ずつ手作業でさばき、炭火で丁寧に焼き上げることで、ふっくらとした食感と芳ばしい香りを実現した。1個あたり2枚の蒲焼をライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ、うな重をモス流にアレンジした商品となっている。
また、ライスプレートは通常より重量を抑え、うなぎとのバランスを追求した。別添えの特製たれは、醤油やみりん、砂糖などをベースに本商品のために開発。さらに花椒と山椒を合わせた混合香辛料「サンショー」が付属し、好みに合わせて味の変化も楽しめる。
商品は専用の化粧箱に入れて提供されるため、自宅用だけでなく贈答用としての利用も想定している。
【商品概要】
・商品名：「『モスの匠味（たくみ）』炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」
・価格：税込5800円（冷凍）
・内容：「炭焼き 国産鰻重バーガー」2個、特製たれ2袋、混合香辛料（サンショー）2袋
【ネット特別予約注文の概要】
・事前注文期間：6月26日午後3時〜7月10日午後11時59分（数量限定、なくなり次第終了）
・受取期間：7月17日〜7月26日
・受取店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）
※保冷バッグと保冷剤付き
モス公式オンラインショップでの予約販売も同期間に実施し、商品は7月17日以降順次発送する。オンラインショップでの販売価格は店頭価格に送料を加えた金額となる。
【写真】うな重をモス流にアレンジ！笹の葉で包まれたモス史上最もぜいたくな“うな重バーガー”
あす26日午後3時からネット特別予約注文とモス公式オンラインショップでの予約販売を受け付け、7月17日から全国の店舗で引き渡しを開始する。
同商品は、1箱2個入りで国産うなぎ1尾分を使用したプレミアムな冷凍ライスバーガー。モス史上最高価格の商品として話題を集めた。昨年は1000箱限定で販売され、数量限定ながら大きな反響を呼んだことから、今回は全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）で受け取り可能な形で販売する。
バーガーには、一般的な流通品よりも一回り大きく肉厚な国産うなぎを使用。1尾ずつ手作業でさばき、炭火で丁寧に焼き上げることで、ふっくらとした食感と芳ばしい香りを実現した。1個あたり2枚の蒲焼をライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ、うな重をモス流にアレンジした商品となっている。
また、ライスプレートは通常より重量を抑え、うなぎとのバランスを追求した。別添えの特製たれは、醤油やみりん、砂糖などをベースに本商品のために開発。さらに花椒と山椒を合わせた混合香辛料「サンショー」が付属し、好みに合わせて味の変化も楽しめる。
商品は専用の化粧箱に入れて提供されるため、自宅用だけでなく贈答用としての利用も想定している。
【商品概要】
・商品名：「『モスの匠味（たくみ）』炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」
・価格：税込5800円（冷凍）
・内容：「炭焼き 国産鰻重バーガー」2個、特製たれ2袋、混合香辛料（サンショー）2袋
【ネット特別予約注文の概要】
・事前注文期間：6月26日午後3時〜7月10日午後11時59分（数量限定、なくなり次第終了）
・受取期間：7月17日〜7月26日
・受取店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）
※保冷バッグと保冷剤付き
モス公式オンラインショップでの予約販売も同期間に実施し、商品は7月17日以降順次発送する。オンラインショップでの販売価格は店頭価格に送料を加えた金額となる。