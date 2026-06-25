YouTubeチャンネル「かき揚げエンジニア」が「【会社員成長vlog】リアルな転職活動の全体像（1年4ヶ月）。全てをお話しします！ #0092【端くれITエンジニア】」と題した動画を公開しました。動画では、ITエンジニアとして約1年4ヶ月にわたる転職活動の軌跡を、リアルな日常風景とともに振り返っています。



動画は、2024年9月の思いつきによる応募と失敗から始まります。準備不足であっけなく失敗した後、停滞期間を経て再び転職を決意。その背景として、関東での生活における物価や通勤の厳しさを示す「関東キチイ」という本音と、「キャリアアップ」への思いを挙げています。



本格的な再始動にあたり、「キッカケエージェント」を利用。約1ヶ月から1ヶ月半をかけて、「自分が譲れないもの、あったらいいなというものの境界線」を整理する棚卸しを実施しました。この長期間の整理を通じて、自身が集めた情報とリアルな仕事内容の違いに気づくことができたと語っています。



応募フェーズに入ると、「仕事をしながらの対策は正直きついです。」と吐露しつつも、エージェントと連携して面接対策を徹底。選考に落ちる経験も経ながら粘り強く活動を続け、9月末に見事内定を獲得しました。その後、退職の引き継ぎや関東から関西への引越し準備を進める様子も収められています。



無事に新しい生活をスタートさせ、朝晩に余裕が持てるようになったという近況も報告されました。ITエンジニアのキャリア構築や、エージェントを活用した転職活動の進め方は、働きながら次のステップを目指す人にとって大いに参考になりそうです。



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